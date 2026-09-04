Venerdì 4 settembre prende il via la 3° giornata di Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Tutti i dieci match del turno sono proposti su DAZN, mentre tre sono visibili in co-esclusiva su Sky.

Serie A 3° giornata programmazione tv, gli anticipi

Il primo incontro della 3° giornata di Serie A prende il via venerdì 4 settembre, dalle ore 20:45. Il Como di Cesc Fabregas, dopo la vittoria in trasferta contro il Napoli, affronta il Genoa al Marassi.

Sabato 5 settembre si disputano altre tre partite. Alle 15:00 la Fiorentina, partita con alte aspettative ma già coinvolta in una crisi di risultati dopo due sconfitte di fila, cerca i primi punti della stagione contro il Torino. Dalle 18:00 spazio al big match fra Inter-Napoli: i nerazzurri cercano il terzo trionfo di fila, mentre i partenopei devono subito riscattare il ko interno della scorsa settimana.

Alle 20:45, infine, il turno di campionato prende il via anche su Sky con il faccia a faccia fra Roma e Atalanta, ovvero due fra le squadre più in forma in questo inizio di stagione.

Il calendario di domenica e lunedì

Domenica 6 settembre, la 3° giornata di Serie A continua dalle 15:00 con due partite in contemporanea. Si tratta di Frosinone-Venezia, potenzialmente uno scontro diretto per la salvezza, e Parma-Monza.

A partire dalle 18:00, sia Sky che DAZN trasmettono ai propri abbonati il derby dell’Emilia Romagna fra il Bologna e il Sassuolo. Alle 20:45 è in programma un altro big match: a fronteggiarsi, in questo caso, sono la Juventus di Luciano Spalletti e il Milan di Ruben Amorim. Entrambe le compagini sono a punteggio pieno, avendo vinto le sfide fino a ora disputate.

La 3° giornata di Serie A giunge alla conclusione lunedì 7 settembre con le ultime due sfide della giornata. Alle 18:30 è previsto il fischio di inizio di Cagliari-Lecce. Alle 20:45, su Sky e DAZN, è possibile seguire Udinese-Lazio, incontro che chiude il turno.

Serie A 3° giornata programmazione tv, i telecronisti

Questi i commentatori scelti da Sky in vista del turno di campionato.

Roma-Atalanta: Compagnoni e Serena;

Compagnoni e Serena; Bologna-Sassuolo: Nucera e Gobbi;

Nucera e Gobbi; Udinese-Lazio: Barone e Minotti.

Di seguito, invece, i telecronisti impegni su DAZN per la 3° giornata di Serie A.