Venerdì 4 settembre prende il via la 3° giornata di Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Tutti i dieci match del turno sono proposti su DAZN, mentre tre sono visibili in co-esclusiva su Sky.
Serie A 3° giornata programmazione tv, gli anticipi
Il primo incontro della 3° giornata di Serie A prende il via venerdì 4 settembre, dalle ore 20:45. Il Como di Cesc Fabregas, dopo la vittoria in trasferta contro il Napoli, affronta il Genoa al Marassi.
Sabato 5 settembre si disputano altre tre partite. Alle 15:00 la Fiorentina, partita con alte aspettative ma già coinvolta in una crisi di risultati dopo due sconfitte di fila, cerca i primi punti della stagione contro il Torino. Dalle 18:00 spazio al big match fra Inter-Napoli: i nerazzurri cercano il terzo trionfo di fila, mentre i partenopei devono subito riscattare il ko interno della scorsa settimana.
Alle 20:45, infine, il turno di campionato prende il via anche su Sky con il faccia a faccia fra Roma e Atalanta, ovvero due fra le squadre più in forma in questo inizio di stagione.
Il calendario di domenica e lunedì
Domenica 6 settembre, la 3° giornata di Serie A continua dalle 15:00 con due partite in contemporanea. Si tratta di Frosinone-Venezia, potenzialmente uno scontro diretto per la salvezza, e Parma-Monza.
A partire dalle 18:00, sia Sky che DAZN trasmettono ai propri abbonati il derby dell’Emilia Romagna fra il Bologna e il Sassuolo. Alle 20:45 è in programma un altro big match: a fronteggiarsi, in questo caso, sono la Juventus di Luciano Spalletti e il Milan di Ruben Amorim. Entrambe le compagini sono a punteggio pieno, avendo vinto le sfide fino a ora disputate.
La 3° giornata di Serie A giunge alla conclusione lunedì 7 settembre con le ultime due sfide della giornata. Alle 18:30 è previsto il fischio di inizio di Cagliari-Lecce. Alle 20:45, su Sky e DAZN, è possibile seguire Udinese-Lazio, incontro che chiude il turno.
Serie A 3° giornata programmazione tv, i telecronisti
Questi i commentatori scelti da Sky in vista del turno di campionato.
- Roma-Atalanta: Compagnoni e Serena;
- Bologna-Sassuolo: Nucera e Gobbi;
- Udinese-Lazio: Barone e Minotti.
Di seguito, invece, i telecronisti impegni su DAZN per la 3° giornata di Serie A.
- Genoa-Como: Buscaglia e Bazzani;
- Fiorentina-Torino: Testoni e Di Gennaro;
- Inter-Napoli: Pardo e Ambrosini;
- Roma-Atalanta: Mancini e Giaccherini;
- Parma-Monza: Farina;
- Frosinone-Venezia: Giustiniani;
- Bologna-Sassuolo: Santi e Brocchi;
- Juventus-Milan: Pardo e Stramaccioni;
- Cagliari-Lecce: Iori e Budel;
- Udinese-Lazio: Mastroianni e Marcolin.