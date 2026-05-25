Lunedì 25 maggio, su NOVE, è in onda un nuovo appuntamento di Little Big Italy. Con la puntata odierna, al via alle ore 21:30, giunge al termine un’edizione decisamente soddisfacente per quel che concerne gli ascolti.

Little Big Italy 25 maggio, protagonista il Giappone

Al timone di Little Big Italy di lunedì 25 maggio torna lo chef Francesco Panella, chiamato, ancora una volta, a effettuare un viaggio alla scoperta dei migliori ristoranti di cucina italiana sparsi in giro per il mondo. Le telecamere, nella giornata odierna, escono fuori dal territorio del Vecchio Continente e raggiungono il Giappone. Protagonista, infatti, è Osaka, capitale commerciale del paese del Sol Levante, che conta più di 2 milioni e 750 mila spettatori. L’appuntamento, come di consueto, è visibile anche in streaming e on demand mediante Discovery+.

Tre expat accompagnano il conduttore nei loro locali del cuore

Francesco Panella, durante Little Big Italy di oggi, incontra tra expat, ovvero cittadini italiani che, per diversi motivi, hanno scelto di cambiare vita e trasferirsi dall’altra parte del mondo. Dopo aver affrontato un test di italianità che mette in palio dei punti bonus, i protagonisti, a turno, accompagnano gli avversari e il conduttore nel loro ristorante italiano del cuore.

All’interno di ogni locale è gustato un menù formato da tre portate: la scelta del concorrente che ha selezionato il ristorante, il cavallo di battaglia individuato dal ristoratore e la voglia fuori menù del conduttore. Alla fine della puntata, il ristorante che ha ricevuto il punteggio totale più alto è il vincitore di puntata.

Little Big Italy 25 maggio, le storie dei concorrenti

Al centro di Little Big Italy c’è Luna, una insegnante e interprete. Racconta: “I ricordi della cucina italiana sono legati soprattutto a mia nonna. Ho studiato lingua e civiltà orientali e dopo l’università sono partita per il Giappone, mi sono avventurata. Amo Osaka, mi piace perdermi fra le vie e le bancarelle. Le persone sono amichevoli e un po’ caciarone e questa è una cosa che mi piace molto“. Gareggia con il ristorante Casereccio.

A seguire c’è Marco, imprenditore napoletano da 17 anni residente in Giappone. L’expat afferma: “Mi manca il sole e la gente della Costiera Amalfitana. Osaka è piena di gente seria e qui mi trovo bene. Mia moglie è giapponese, si è trasferita qui perché i genitori stavano mala e io li ho raggiunti due anni dopo“. Il locale del cuore è il Binario.

Infine, il terzo protagonista della serata è Lucia. Originaria dell’Irpinia, vive nel Sol Levante oramai da dodici anni. In merito alla sua storia sottolinea: “Sono arrivata a Osaka per caso, perché ho deciso di venire a studiare giapponese. Inizialmente sono andata a Tokyo, ma non mi è piaciuta. L’anno seguente sono venuta a Osaka e mi sono innamorata. Qui insegno italiano e, da circa tre anni, faccio la guida turistica per i turisti italiani“. Ha scelto di partecipare al format con Asuni.