Martedì 8 settembre torna Primo Appuntamento. Il programma, guidato da Flavio Montrucchio, è visibile dalle ore 21:20 circa su Real Time.

Primo Appuntamento 8 settembre, Matteo con Laura

Durante Primo Appuntamento di martedì 8 settembre torna, in qualità di barman, Marco, che accoglie i vari single protagonisti della serata. Essi affrontano un aperitivo e una cena al buio, senza essersi mai visti prima. Al termine del pasto possono scegliere di passare il dopo-cena nel ristorante, rilassandosi nella terrazza o concedendosi dei minuti di romanticismo e passione nella stanza dell’intimità. Alla fine della serata devono decidere se continuare a vedersi o meno.

A Primo Appuntamento dell’8 settembre partecipa Matteo. Ha 27 anni, fa il bartender ed è romano, anche se da qualche anno vive a Milano. Di sé afferma: “Sono un tipo giusto, l’importante è fare le cose con stile. Il mio motto è Carpe diem: sono convinto che le opportunità vadano sfruttate. Capita spesso che le ragazze ci provino con me, ma a lungo andare questa cosa stanca”. La sua relazione più lunga è durata sette mesi ed è terminata poco più di un anno fa.

Nella puntata incontra Laura. Ha 27 anni, lavora sui social e vive a Milano nonostante sia una “pugliese doc”. Di sé racconta: “Nei social realizzo video divertenti, specialmente incentrati sulle differenze fra nord e sud. Il mio ragazzo ideale è solare e simpatico, se è meridionale va ancora meglio”.

Mirella e Paolo

Durante Primo Appuntamento dell’8 settembre arriva Mirella. Ha 69 anni, abita a Schio ed ha la grande passione per la moto. Ha avuto un passato famigliare complicato, si è sposata giovane ma il matrimonio è finito con la separazione. Ha avuto una seconda storia molto importante, ma il suo compagno purtroppo è deceduto. Cena con Paolo, manutentore 71enne di Reggio Emilia. Anche lui ha la passione per la moto, ha un figlio e una vita molto attiva: “Mio figlio mi dice che non sono mai a casa”.

Altro single al centro dello show è Daniel, pugile romano di 30 anni: “Mi piace il rischio e non avere rimpianti, sia nel ring che nella vita. Spesso prendo dei rischi incoscienti anche in amore. Io prendo e perdo peso molto facilmente: da bambino ho sofferto di obesità e quando andavo al mare mi vergognavo di togliermi la maglietta. L’amore è tutto nella vita, combatto ma per ora sono all’angolo”.

Incontra Eleonora, ha 29 anni e di sé ammette: “Chi non mi conosce pensa che me la tiro, ma dopo pochi minuti insieme si ricredono quasi tutti. Le persone mi incuriosiscono, ma solitamente nei primi appuntamenti c’è sempre qualcosa che non mi piace”. È di Roma e lavora in un negozio.

Primo Appuntamento 8 settembre, Eva e Francesco

Infine, nel corso di Primo Appuntamento sono accolti Eva e Francesco. Lei ha 20 anni, è di Roma e descrivendosi ammette: “Mi sento una sessantenne. Sono single da circa un anno secondo me perché rompo un po’ le scatole”. Sta studiando per diventare avvocato e attualmente gestisce un’agenzia di marketing e ha ben cinque dipendenti. Lui ha 29 anni, è di Caserta ma da dieci anni vive a Roma, dove lavora come ingegnere informatico. Sostiene di avere qualche difficoltà in amore: “Normalmente gli appuntamenti non vanno tanto bene, ma è già tanto quando riesco ad arrivarci”.