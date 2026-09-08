Martedì 8 settembre, su Canale 5, va in onda la nuova edizione di Super Karaoke. Lo show è proposto dalle ore 21:30 circa, subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna.

Super Karaoke 8 settembre, tre nuove puntate dopo gli speciali di giugno

Dopo il primo ciclo di appuntamenti andati in onda a giugno, Mediaset ha deciso di puntare nuovamente sulla trasmissione Super Karaoke, ovvero la rivisitazione del format Karaoke portato al successo negli anni ‘90 da Fiorello. Le due puntate, andate in onda su Canale 5 l’8 e il 10 giugno, hanno convinto una media superiore ai 2,1 milioni di telespettatori, con una share del 19,38%.

La nuova edizione di Super Karaoke è formata da un totale di tre prime serate. Esse, salvo improvvise modifiche di programmazione tv, sono proposte sulla rete ammiraglia l’8, il 15 e il 22 settembre. Inoltre, sono visibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Il programma in onda da Ventimiglia

Alla conduzione di Super Karaoke è confermata Michelle Hunziker, già padrona di casa delle puntate proposte a giugno. La novità principale consiste nella location. I precedenti appuntamenti, infatti, sono andati in onda dalla Piazza Trento Trieste di Ferrara. Quelli al via da oggi, mercoledì 8 settembre, sono ambientati al Belvedere del Resentello di Ventimiglia.

In ogni serata è grande protagonista il pubblico. Sul palco, infatti, fino a un massimo di 24 concorrenti si mettono alla prova tra performance individuali e duetti con grandi artisti della musica italiana, fino alla proclamazione del vincitore. Come prevede la tradizione, gli sfidanti non sono dei professionisti, bensì delle persone comuni.

Fondamentale, per il funzionamento del programma, è il ruolo del pubblico in piazza. Quest’ultimo, infatti, è chiamato a esprimere in tempo reale il proprio gradimento attraverso lo smartphone, accedendo tramite QR Code alla web app dedicata.

Super Karaoke 8 settembre, gli ospiti

Sono numerosi gli ospiti che salgono sul palco del Super Karaoke durante la prima puntata di martedì 8 settembre. In primis, pronti a far cantare tutta la piazza, ci sono i Ricchi e Poveri, nella formazione a due composta da Angelo Sotgiu e Angela Brambati. Coinvolte, durante lo show, le cantanti Baby K e Giusy Ferreri, entrambe capaci, più volte in passato, di entrare nelle classifiche delle hit più ascoltate, anche in duetto con la canzone Roma – Bangkok. Il parterre di protagonisti è completato da Alex Britti, attualmente impegnato in un lungo tour