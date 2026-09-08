Martedì 8 settembre, a 19 anni dalla sua morte, la televisione ha deciso di rendere omaggio a Mike Bongiorno. Nato a New York nel 1924, è considerato uno dei fondatori della televisione italiana.

Omaggio Mike Bongiorno, il documentario di Rai Storia

L’omaggio a Mike Bongiorno passa, in primis, dalla Rai. Su Rai Storia, dalle ore 17:00, è proposto il documentario Michael Nicholas Salvatore Bongiorno in onda Mike di Enrico Salvatori, realizzato con la collaborazione di Giuliana Mancini e con la regia di Luigi Montebello. Per la realizzazione della produzione ci si è avvalsi della consulenza di Aldo Grasso.

Il racconta si concentra soprattutto sull’influenza che Mike Bongiorno ha esercitato sul mondo dello spettacolo a partire dal 1953, quando durante la fase sperimentale venne chiamato per lanciare la televisione. Con il tempo, il conduttore è diventato il cerimoniere del genere televisivo del quiz, grazie a format come Lascia o Raddoppia, Campanile sera e Rischiatutto, diventando un punto di riferimento per il pubblico sia della televisione privata che di quella pubblica.

La rinnovata giovinezza al fianco di Fiorello

Come ricorda anche Michael Nicholas Salvatore Bongiorno, titolo che corrisponde al nome reale di Mike Bongiorno, il conduttore è arrivato in Italia con la mamma dopo la separazione dei genitori. Nella seconda guerra mondiale prende parte come staffetta alla guerra partigiana. Dopo altri anni a New York, nel ’53 torna in Italia e inizialmente i suoi piani erano quelli di rimanerci per pochi mesi. L’incontro con Vittorio Veltroni, direttore del neonato Telegiornale, cambia l’intera esistenza di Mike Bongiorno.

Durante il documentario Michael Nicholas Salvatore Bongiorno è dato spazio agli ultimi anni di carriera di Bongiorno, quando insieme a Fiorello ha trovato una rinnovata giovinezza al punto di diventare un personaggio chiave nel nuovo assetto Rai-Mediaset-Sky. Nella produzione, per conoscere anche il lato privato del conduttore, intervengono Daniela Zuccoli e Nicoló Bongiorno, moglie e figlio secondogenito. Per ripercorrere l’enorme successo di Rischiatutto, invece, sono raccolte le dichiarazioni di Ludovico Peregrini, passato alla storia come il signor no, e la prima valletta Sabrina Ciuffini.

Omaggio Mike Bongiorno, le altre reti

Nel corso della giornata di martedì 8 settembre l’omaggio a Mike Bongiorno passa anche per lo streaming. Su RaiPlay sono numerosi i contenuti disponibili dedicati al conduttore, fra cui lo speciale del TG1 denominato Allegria! Vita da Mike Bongiorno e Mike Bongiorno Divo della tv per la rubrica Memorie-Fatti e persone da ricordare. Per quanto riguarda Mediaset, un omaggio al conduttore dovrebbe avvenire durante la consueta puntata de La Ruota della Fortuna. Un quiz, quest’ultimo, che Bongiorno ha condotto dal 1989 al 2003.