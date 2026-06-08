Lunedì 8 giugno il canto è al centro della prima serata di Canale 5. Dalle ore 21:30 circa, subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna, è visibile la prima puntata di Super Karaoke.

Super Karaoke prima puntata, a Michelle Hunziker il compito di riportare in onda il format

Nonostante alcune novità, a partire dal titolo, per la trasmissione si tratta di un ritorno. Super Karaoke, infatti, è una nuova versione dello storico format Karaoke, in onda su Italia 1 e Canale 5 fra il 1992 e il 1995 e portato al successo da Fiorello.

Non si tratta del primo tentativo di riportare in auge lo show. Già nel 2015, infatti, erano state realizzate nuove puntate, all’epoca guidate da Angelo Pintus e visibili nel preserale di Italia 1. Gli ascolti, tuttavia, non furono esaltanti, al punto da convincere Mediaset a non realizzate nuove edizioni.

Sono passati undici anni e il Biscione ritenta nuovamente, ma con una versione ricca di novità. La prima riguarda la conduzione, che è affidata a Michelle Hunziker.

Il regolamento

Le puntate di Super Karaoke si sono svolte entrambe a Ferrara, nella piazza Trento e Trieste. I protagonisti assoluti dello show sono le persone comuni, che hanno deciso di salire sul palco e sfidarsi a suon di karaoke con un regolamento completamente stravolto rispetto al passato. A contendersi la vittoria vi sono quattro squadre, ciascuna composta da cinque concorrenti. Gli sfidanti sono selezionati dai capisquadra, ovvero Lucilla Agosti, Daniele Battaglia, Fabio De Vivo e Rosaria Rollo.

I quattro coach, durante la puntata, hanno a disposizione alcuni “partecipanti speciali”, denominati Wild Card, che possono aggiungersi alla squadra per dare il proprio contributo sul palco. Tutti i protagonisti eseguono, in perfetto stile karaoke, i grandi successi della musica italiana. Al termine dell’appuntamento è il pubblico presente in piazza che ha il compito di decretare il vincitore.

Super Karaoke prima puntata, gli ospiti della prima puntata

In ognuna delle due puntate di Super Karaoke, i concorrenti hanno anche la possibilità di duettare con grandi artisti italiani. Nella prima puntata è presente, come ospite, Noemi, che dunque torna a lavorare con Michelle Hunziker dopo l’esperienza a Io Canto Family. Poi c’è Al Bano, che ha venduto oltre 25 milioni di dischi in tutto il mondo e impegnato, in queste settimane, in una tournée internazionale. Altro protagonista è Raf, che a febbraio ha calcato il palco del Festival di Sanremo con il brano Ora e per sempre. Infine, ultima ospite della prima puntata è Ivana Spagna.