Per vedere la nuova edizione de Le Iene occorre attendere ancora qualche settimana, ma la stagione 2026-2027 dell’universo dei programmi di Davide Parenti è inaugurata domenica 13 settembre. Dalle ore 21:25 circa su Italia 1 è possibile vedere Le Iene presentano Inside, che inaugura il ciclo di appuntamenti inediti con l’inchiesta Rinascite.

Le Iene presentano Inside Rinascite, chi è il conduttore

La puntata di oggi, domenica 13 settembre, inaugura la nona edizione de Le Iene presentano Inside. La trasmissione va in onda dallo Studio 6 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese e come in passato ha l’obiettivo di approfondire un particolare tema già affrontato a Le Iene. Anziché dedicare alla questione un servizio, il programma dedica all’argomento un’intera puntata, guidata dagli inviati storici della trasmissione che si alternano in studio nel corso delle settimane.

Durante la prima puntata di Le Iene presentano Inside in onda il 13 settembre la conduzione è affidata a Cizco. La regia, invece, è curata da Giovanni Fortunato.

Le storie di coloro che hanno avuto dalla vita una seconda possibilità

La puntata Rinascite de Le Iene presentano Inside è visibile, oltre che in televisione, anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity. Durante la puntata, il conduttore approfondisce una serie di storie di persone comuni, che sono state in grado di sfruttare la seconda possibilità che hanno avuto dalla vita.

Si tratta di esistenze nelle quali, per un momento, tutto si è fermato, a causa di avvenimenti che creano inevitabilmente un prima e un dopo. Diverse le cause raccontate nelle storie al centro della puntata: una diagnosi di una malattia o un incidente, ma anche la perdita improvvisa di un famigliare o di una persona cara. Nei momenti di maggiore difficoltà si hanno a disposizione due strade: fermarsi o ritrovare la forza di ricominciare a vivere.

Proprio questa seconda possibilità è al centro di Rinascite de Le Iene presentano Inside. Durante la puntata, infatti, sono intervistate delle persone che raccontano come è cambiata la loro vita e dove hanno trovato la forza per rialzarsi.

Le Iene presentano Inside Rinascite, chi ha trasformato la sofferenza in una missione

Cizco, durante Le Iene presentano Inside, dà spazio alle vicende umane di coloro che hanno scelto di dedicare le loro esistenze agli altri. Persone, queste, che intendono trasformare le proprie sofferenze in una missione, nel tentativo di aiutare altri esseri umani in difficoltà.