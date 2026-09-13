Lunedì 14 settembre va in onda la seconda puntata della nuova edizione di Little Big Italy. Il programma è proposto su NOVE dalle 21:25.

Little Big Italy 14 settembre, nuova sfida fra gli expat

Alla conduzione di Little Big Italy torna Francesco Panella, che in ogni puntata si reca in una città del mondo alla scoperta dei migliori ristoranti di cucina italiana. Per farlo è accompagnato da tre expat, cittadini italiani che hanno deciso di cambiare la loro vita e trasferirsi all’estero.

I concorrenti, dopo aver raccontato le loro storie, si cimentano in una prova di italianità, che consiste in un quiz di cultura generale sull’Italia. Il partecipante che risponde correttamente al maggior numero di quesiti è il vincitore e ottiene dei punti extra.

Ogni concorrente, poi, accompagna gli sfidanti e il conduttore nel proprio locale italiano del cuore, dove è gustato un menù formato da tre portate. La prima consiste nel piatto preferito dall’expat, la seconda è il cavallo di battaglia scelta dal ristoratore e la terza è la voglia fuori menù di Panella.

Al termine della puntata il locale con il punteggio più alto è il vincitore.

Il Giappone ancora protagonista

Per la seconda settimana consecutiva Francesco Panella, con Little Big Italy, è in Giappone. Proprio come sette giorni fa, quando il format h festeggiato il traguardo delle 100 puntate, la trasmissione è a Tokyo, megalopoli da 38 milioni di abitanti e formato da una serie di quartieri che hanno saputo mantenere la loro identità. A differenza del precedente appuntamento, tuttavia, in quello odierno Panella va a caccia dei ristoranti regionali italiani.

La prima expat in gara è Francesca. La passione per il Giappone è nata quando aveva appena 12 anni, vedendo le geishe in televisione, e da lì ha iniziato un lungo percorso da autodidatta nello studio della cultura nipponica. Oggi si è trasferita a Tokyo, dove è diventata la prima insegnante italiana nell’arte del kimono. La concorrente racconta: “Tokyo è una città che ti ispira a sognare, anche se di Lecce mi mancano la tranquillità e il mare“. Ha deciso di gareggiare con il Ristorante Da Nino.

Little Big Italy 14 settembre, gli altri due sfidanti

Secondo protagonista di Little Big Italy è Loris. Da 14 anni vive a Tokyo, dove lavora come guida: “Avevo 4 o 5 anni quando ho detto a mia mamma per la prima volta che mi sarei voluto trasferire in Giappone. Io sono un content creator e sui social lavoro affinché arrivi in Italia il Giappone più autentico“. Ha scelto di partecipare allo show con RistoPizza By Napoli sta ca.

Infine, a Little Big Italy c’è Edoardo. Originario di Pescara, vive in Giappone e lavora come attore: “Due anni e mezzo fa sono arrivato a Tokyo e mi sono sentito un po’ un alieno. Essere italiano significa portare il sorriso ovunque vada“. Il suo locale preferito è Trattoria Dai Paesani.