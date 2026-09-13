Cosa guardare stasera in TV, lunedì 14 settembre 2026? La nuova settimana televisiva comincia con fiction, reality, informazione e grande cinema. Rai 1 propone Il giovane Montalbano – La transazione, mentre Canale 5 torna sulle coppie protagoniste dell’estate con Temptation Island e poi… e poi….

Tra gli altri appuntamenti spiccano tre episodi di Boston Blue su Rai 2, Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti su Rai 3, Quarta Repubblica su Rete 4 e il film d’azione The Protégé su Italia 1. La7 propone La Torre di Babele, TV8 punta su Django Unchained, mentre sul Nove Francesco Panella continua il viaggio a Tokyo con Little Big Italy.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Il giovane Montalbano – La transazione . Michele Riondino torna nel ruolo del giovane Salvo Montalbano nel quarto episodio della seconda stagione.

– . Michele Riondino torna nel ruolo del giovane Salvo Montalbano nel quarto episodio della seconda stagione. Rai 2, ore 21:20 – Boston Blue . Tre episodi consecutivi della prima stagione della serie crime con Donnie Wahlberg e Sonequa Martin-Green.

– . Tre episodi consecutivi della prima stagione della serie crime con Donnie Wahlberg e Sonequa Martin-Green. Rai 3, ore 21:15 – Lo Stato delle Cose . Massimo Giletti racconta fatti, storie e protagonisti al centro del dibattito pubblico.

– . Massimo Giletti racconta fatti, storie e protagonisti al centro del dibattito pubblico. Rete 4, ore 21:33 – Quarta Repubblica . Nicola Porro approfondisce i principali temi di politica, economia e attualità.

– . Nicola Porro approfondisce i principali temi di politica, economia e attualità. Canale 5, ore 21:20 – Temptation Island e poi… e poi… . Filippo Bisciglia racconta cosa è successo alle coppie dopo la conclusione del viaggio nei sentimenti.

– . Filippo Bisciglia racconta cosa è successo alle coppie dopo la conclusione del viaggio nei sentimenti. Italia 1, ore 21:28 – The Protégé . Action thriller con Maggie Q, Samuel L. Jackson e Michael Keaton.

– . Action thriller con Maggie Q, Samuel L. Jackson e Michael Keaton. La7, ore 21:15 – La Torre di Babele – FINIMONDO: Ci salverà il nostro passato? . Corrado Augias torna con un nuovo approfondimento.

– . Corrado Augias torna con un nuovo approfondimento. TV8, ore 21:40 – Django Unchained . Il western di Quentin Tarantino con Jamie Foxx, Christoph Waltz e Leonardo DiCaprio.

– . Il western di Quentin Tarantino con Jamie Foxx, Christoph Waltz e Leonardo DiCaprio. Nove, ore 21:30 – Little Big Italy – Tokyo, 2ª parte. Francesco Panella continua in prima TV la ricerca della migliore cucina italiana nella capitale giapponese.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 20:30 – Affari Tuoi – Stefano De Martino conduce il game show dell’access prime time.

– – Stefano De Martino conduce il game show dell’access prime time. Rai 1, ore 21:30 – Il giovane Montalbano – La transazione – Quarto episodio della seconda stagione con Michele Riondino.

– – Quarto episodio della seconda stagione con Michele Riondino. Rai 1, ore 23:45 – Cose nostre – Storie di uomini e donne che hanno trovato il coraggio di opporsi alla criminalità organizzata.

– – Storie di uomini e donne che hanno trovato il coraggio di opporsi alla criminalità organizzata. Rai 2, ore 21:20 – Boston Blue – Fino all’ultimo secondo – Sedicesimo episodio della prima stagione.

– – Sedicesimo episodio della prima stagione. Rai 2, ore 22:05 circa – Boston Blue – Diciassettesimo episodio.

– – Diciassettesimo episodio. Rai 2, ore 22:50 – Boston Blue – Gioco scorretto – Diciottesimo episodio della prima stagione.

– – Diciottesimo episodio della prima stagione. Rai 2, ore 23:35 – Il Processo del Lunedì – Analisi, commenti e dibattito sulla giornata calcistica.

– – Analisi, commenti e dibattito sulla giornata calcistica. Rai 3, ore 21:15 – Lo Stato delle Cose – Massimo Giletti conduce il programma dedicato all’attualità politica e sociale.

– – Massimo Giletti conduce il programma dedicato all’attualità politica e sociale. Rai 4, ore 21:19 – Twilight of the Warriors: Walled In – Action crime ambientato nella Città Murata di Kowloon.

– – Action crime ambientato nella Città Murata di Kowloon. Rai 5, ore 21:20 – Il terzo omicidio – Prima visione Rai del thriller giapponese diretto da Hirokazu Kore’eda.

– – Prima visione Rai del thriller giapponese diretto da Hirokazu Kore’eda. Rai Movie, ore 21:10 – L’uomo di Laramie – Western di Anthony Mann con James Stewart.

– – Western di Anthony Mann con James Stewart. Rai Premium, ore 21:20 – Il dolce profumo dell’amore – Film sentimentale con Eloise Mumford e Brant Daugherty.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:33 – Quarta Repubblica – Nicola Porro conduce il programma di approfondimento politico, economico e sociale.

– – Nicola Porro conduce il programma di approfondimento politico, economico e sociale. Canale 5, ore 20:40 circa – La Ruota della Fortuna – Gerry Scotti conduce il game show dell’access prime time.

– – Gerry Scotti conduce il game show dell’access prime time. Canale 5, ore 21:20 – Temptation Island e poi… e poi… – Filippo Bisciglia incontra nuovamente i protagonisti per scoprire come sono cambiate le loro relazioni.

– – Filippo Bisciglia incontra nuovamente i protagonisti per scoprire come sono cambiate le loro relazioni. Italia 1, ore 21:28 – The Protégé – Action thriller diretto da Martin Campbell con Maggie Q, Samuel L. Jackson e Michael Keaton.

– – Action thriller diretto da Martin Campbell con Maggie Q, Samuel L. Jackson e Michael Keaton. Italia 1, ore 23:42 – Cold Case – Delitti irrisolti – Primo episodio della terza stagione.

– – Primo episodio della terza stagione. 20, ore 21:09 – Edge of Tomorrow – Senza domani – Tom Cruise ed Emily Blunt protagonisti dell’action fantascientifico diretto da Doug Liman.

– – Tom Cruise ed Emily Blunt protagonisti dell’action fantascientifico diretto da Doug Liman. Iris, ore 21:13 – The Blind Side – Sandra Bullock nel film ispirato alla storia vera di Michael Oher.

– – Sandra Bullock nel film ispirato alla storia vera di Michael Oher. TwentySeven, ore 21:10 – Il segreto del mio successo – Commedia con Michael J. Fox.

La7, TV8 e Nove: cosa guardare stasera

La7, ore 20:35 – Otto e Mezzo – Lilli Gruber conduce l’approfondimento dell’access prime time.

– – Lilli Gruber conduce l’approfondimento dell’access prime time. La7, ore 21:15 – La Torre di Babele – FINIMONDO: Ci salverà il nostro passato? – Corrado Augias affronta i grandi temi storici e culturali mettendoli in relazione con l’attualità.

– – Corrado Augias affronta i grandi temi storici e culturali mettendoli in relazione con l’attualità. TV8, ore 21:40 – Django Unchained – Quentin Tarantino dirige Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington e Samuel L. Jackson.

– – Quentin Tarantino dirige Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington e Samuel L. Jackson. Nove, ore 21:30 – Little Big Italy – Tokyo, 2ª parte – Francesco Panella conclude in prima TV il viaggio alla ricerca della migliore cucina italiana di Tokyo.

– – Francesco Panella conclude in prima TV il viaggio alla ricerca della migliore cucina italiana di Tokyo. Nove, ore 23:25 – Little Big Italy – Tokyo – La serata prosegue con il precedente appuntamento ambientato nella capitale giapponese.

I film di stasera in TV lunedì 14 settembre 2026

The Protégé – Italia 1, ore 21:28. Anna è stata salvata da bambina dal leggendario sicario Moody, che l’ha cresciuta e addestrata trasformandola in una delle assassine professioniste più abili al mondo. Quando Moody viene ucciso, la donna parte alla ricerca dei responsabili.

– Italia 1, ore 21:28. Anna è stata salvata da bambina dal leggendario sicario Moody, che l’ha cresciuta e addestrata trasformandola in una delle assassine professioniste più abili al mondo. Quando Moody viene ucciso, la donna parte alla ricerca dei responsabili. Django Unchained – TV8, ore 21:40. Negli Stati Uniti alla vigilia della Guerra Civile, lo schiavo Django incontra il cacciatore di taglie tedesco King Schultz. Riacquistata la libertà, decide di partire alla ricerca della moglie Broomhilda, finita nelle mani del crudele proprietario terriero Calvin Candie.

– TV8, ore 21:40. Negli Stati Uniti alla vigilia della Guerra Civile, lo schiavo Django incontra il cacciatore di taglie tedesco King Schultz. Riacquistata la libertà, decide di partire alla ricerca della moglie Broomhilda, finita nelle mani del crudele proprietario terriero Calvin Candie. Edge of Tomorrow – Senza domani – 20, ore 21:09. La Terra è sotto attacco da parte di una razza aliena. Il maggiore William Cage viene mandato in battaglia senza esperienza e muore rapidamente, ma si risveglia all’inizio della stessa giornata, intrappolato in un ciclo temporale.

– 20, ore 21:09. La Terra è sotto attacco da parte di una razza aliena. Il maggiore William Cage viene mandato in battaglia senza esperienza e muore rapidamente, ma si risveglia all’inizio della stessa giornata, intrappolato in un ciclo temporale. Twilight of the Warriors: Walled In – Rai 4, ore 21:19. Nella Hong Kong degli anni Ottanta, Chan Lok-kwun entra nella leggendaria Città Murata di Kowloon. Qui trova protezione e nuovi alleati, ma la scoperta delle sue origini riapre una guerra tra le bande criminali.

– Rai 4, ore 21:19. Nella Hong Kong degli anni Ottanta, Chan Lok-kwun entra nella leggendaria Città Murata di Kowloon. Qui trova protezione e nuovi alleati, ma la scoperta delle sue origini riapre una guerra tra le bande criminali. The Blind Side – Iris, ore 21:13. Michael Oher è un adolescente senza una casa stabile quando viene accolto dalla famiglia Tuohy. L’affetto e il sostegno ricevuti cambiano il suo futuro e gli permettono di sviluppare il talento che lo porterà nel football professionistico.

– Iris, ore 21:13. Michael Oher è un adolescente senza una casa stabile quando viene accolto dalla famiglia Tuohy. L’affetto e il sostegno ricevuti cambiano il suo futuro e gli permettono di sviluppare il talento che lo porterà nel football professionistico. Il terzo omicidio – Rai 5, ore 21:20. L’avvocato Shigemori assume la difesa di Misumi, accusato di rapina e omicidio. L’uomo ha confessato, ma le continue contraddizioni della sua versione spingono il legale a dubitare di ciò che sembra evidente.

– Rai 5, ore 21:20. L’avvocato Shigemori assume la difesa di Misumi, accusato di rapina e omicidio. L’uomo ha confessato, ma le continue contraddizioni della sua versione spingono il legale a dubitare di ciò che sembra evidente. L’uomo di Laramie – Rai Movie, ore 21:10. Un ex ufficiale arriva nel New Mexico deciso a scoprire chi ha venduto le armi utilizzate nell’agguato in cui è morto suo fratello. La ricerca della verità lo trascina in una violenta faida familiare.

– Rai Movie, ore 21:10. Un ex ufficiale arriva nel New Mexico deciso a scoprire chi ha venduto le armi utilizzate nell’agguato in cui è morto suo fratello. La ricerca della verità lo trascina in una violenta faida familiare. Il dolce profumo dell’amore – Rai Premium, ore 21:20. Matt prepara il pane su una piccola isola ma non è soddisfatto del proprio lavoro. L’incontro con una ballerina cambia il suo modo di affrontare la vita e risveglia emozioni inattese.

– Rai Premium, ore 21:20. Matt prepara il pane su una piccola isola ma non è soddisfatto del proprio lavoro. L’incontro con una ballerina cambia il suo modo di affrontare la vita e risveglia emozioni inattese. Pechino Express – Cielo, ore 21:20. Non è un film, ma rappresenta una delle alternative della serata: il terzo episodio della tredicesima stagione porta i concorrenti verso il monte Bromo, uno dei vulcani più imponenti di Giava.

– Cielo, ore 21:20. Non è un film, ma rappresenta una delle alternative della serata: il terzo episodio della tredicesima stagione porta i concorrenti verso il monte Bromo, uno dei vulcani più imponenti di Giava. Vertical Limit – La7 Cinema, ore 21:15. Un tragico incidente ha diviso per anni Peter e la sorella Annie. Quando la donna rimane intrappolata sul K2 durante una spedizione, Peter torna ad affrontare la montagna per tentare di salvarla.

Stasera su Rai 1: Il giovane Montalbano – La transazione

Rai 1 propone alle 21:30 Il giovane Montalbano – La transazione, quarto episodio della seconda stagione della fiction con Michele Riondino nel ruolo del commissario Salvo Montalbano.

Sono trascorsi tre mesi da quando Salvo e Livia hanno deciso di concedersi una pausa. La distanza si è trasformata in silenzio e Montalbano appare malinconico e scontroso. Soltanto il lavoro riesce a restituirgli la consueta energia.

Alla Banca Agricola sono state svaligiate sessanta cassette di sicurezza. Numerosi dettagli non convincono il commissario, che decide di chiedere aiuto a Stella, giovane direttrice della Banca Popolare di Montelusa già incontrata durante una precedente indagine. Il caso si rivela presto molto più complesso di un normale furto.

Stasera su Canale 5: Temptation Island e poi… e poi…

Canale 5 torna alle 21:20 sulle storie di Temptation Island con Temptation Island e poi… e poi…. A guidare l’appuntamento è ancora Filippo Bisciglia.

Dopo falò di confronto, separazioni, riavvicinamenti e decisioni che hanno caratterizzato l’edizione estiva, il programma ritrova i protagonisti per raccontare cosa è accaduto una volta spente le telecamere del villaggio.

Le coppie devono quindi spiegare se le scelte compiute durante il programma sono state confermate oppure se, lontano dal reality, sentimenti ed equilibri sono nuovamente cambiati. Non mancano confronti e aggiornamenti sulle storie che hanno maggiormente coinvolto il pubblico.

Stasera su Rai 2: Boston Blue

Rai 2 dedica la prima serata a Boston Blue. Alle 21:20 comincia l’episodio Fino all’ultimo secondo, seguito da altre due puntate della prima stagione.

Nel primo episodio un padre disperato si barrica all’interno del Boston General e prende in ostaggio medici e pazienti. L’uomo minaccia di far esplodere l’ospedale se la figlia Sophie non riceverà il trapianto di fegato di cui ha urgente bisogno.

La serata prosegue con un caso che coinvolge un serial killer e con Gioco scorretto, nel quale Danny e Lena indagano su uno stalker che perseguita una giovane promessa dello sport.

Stasera su Rai 3: Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti

Rai 3 propone dalle 21:15 Lo Stato delle Cose. Massimo Giletti torna ad analizzare gli avvenimenti che dominano il dibattito pubblico attraverso inchieste, testimonianze e confronti in studio.

Politica, cronaca, società e grandi questioni nazionali sono al centro del programma, con l’obiettivo di ricostruire i fatti attraverso documenti e punti di vista differenti.

Stasera su Italia 1: The Protégé

Italia 1 propone alle 21:28 The Protégé, action thriller del 2021 diretto da Martin Campbell. Nel cast figurano Maggie Q, Samuel L. Jackson e Michael Keaton.

Anna è una killer professionista addestrata fin da bambina da Moody, l’uomo che le ha salvato la vita e che per lei è diventato una figura paterna. Quando Moody viene assassinato, Anna decide di rintracciare chi ha ordinato la sua morte.

La ricerca la conduce a Rembrandt, un uomo enigmatico legato allo stesso mondo di assassini e criminali. Tra i due nasce un rapporto fatto di attrazione, diffidenza e scontri, mentre Anna si avvicina progressivamente alla verità.

Stasera su TV8: Django Unchained

TV8 propone alle 21:40 Django Unchained, il western scritto e diretto da Quentin Tarantino. Il cast comprende Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington e Samuel L. Jackson.

Django viene liberato dal cacciatore di taglie King Schultz, che ha bisogno del suo aiuto per riconoscere alcuni criminali ricercati. Terminata la missione, i due diventano soci e partono alla ricerca della moglie di Django.

Le tracce della donna conducono alla piantagione di Calvin Candie. Per riuscire a liberarla, Django e Schultz devono entrare nel mondo del crudele proprietario senza rivelare il vero motivo della loro presenza.

Stasera sul Nove: Little Big Italy a Tokyo

Il viaggio di Little Big Italy continua sul Nove alle 21:30. Francesco Panella resta a Tokyo per la seconda parte della sfida dedicata ai ristoranti italiani della metropoli giapponese.

Come sempre, Panella incontra italiani che vivono all’estero e li accompagna nei locali che considerano autentici punti di riferimento della nostra cucina. Tradizione, italianità e qualità dei piatti diventano gli elementi decisivi per stabilire quale ristorante meriti la vittoria.

I film su Sky Cinema lunedì 14 settembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Idoli – Fino all’ultima corsa . Claudio Santamaria è tra i protagonisti del film ambientato nel mondo del motociclismo. Un giovane pilota sogna di arrivare in Moto2 e, per riuscirci, deve accettare di essere allenato dal padre che non incontra da anni.

– . Claudio Santamaria è tra i protagonisti del film ambientato nel mondo del motociclismo. Un giovane pilota sogna di arrivare in Moto2 e, per riuscirci, deve accettare di essere allenato dal padre che non incontra da anni. Sky Cinema Uno, ore 23:25 – L’ultimo turno . Leonie Benesch interpreta Floria, giovane infermiera alle prese con un turno estenuante in un ospedale in grave carenza di personale.

– . Leonie Benesch interpreta Floria, giovane infermiera alle prese con un turno estenuante in un ospedale in grave carenza di personale. Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Santocielo . Ficarra e Picone protagonisti della commedia nella quale un goffo angelo inviato sulla Terra commette un errore destinato a sconvolgere i piani celesti.

– . Ficarra e Picone protagonisti della commedia nella quale un goffo angelo inviato sulla Terra commette un errore destinato a sconvolgere i piani celesti. Sky Cinema Uno +24, ore 23:20 – Sai tenere un segreto?. Alexandra Daddario interpreta una giovane donna che, durante una turbolenza in aereo, confessa tutti i propri segreti a uno sconosciuto, scoprendo poi che l’uomo è il capo della sua azienda.

Stasera in TV, lunedì 14 settembre: cosa scegliere

La fiction è protagonista su Rai 1 con Il giovane Montalbano – La transazione, mentre Rai 2 propone una lunga serata crime con tre episodi di Boston Blue. Rai 3 punta invece sull’attualità con Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti.

Canale 5 torna sulle vicende sentimentali dell’estate con Temptation Island e poi… e poi…, mentre Rete 4 conferma l’approfondimento di Quarta Repubblica. Italia 1 sceglie il cinema d’azione con The Protégé.

Tra i film della serata spiccano Django Unchained su TV8, Edge of Tomorrow – Senza domani su 20, The Blind Side su Iris, Twilight of the Warriors: Walled In su Rai 4 e Il terzo omicidio in prima visione Rai su Rai 5.

La7 propone La Torre di Babele con Corrado Augias, mentre Francesco Panella continua sul Nove il viaggio di Little Big Italy a Tokyo. Su Sky Cinema Uno, infine, alle 21:15 va in onda Idoli – Fino all’ultima corsa.