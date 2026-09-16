Matrimonio-a-prima-vista-14-terza-puntata-viaggio-di-nozze

Mercoledì 16 settembre, su Real Time dalle ore 21:25 circa, va in onda la terza puntata di Matrimonio a prima vista 14. Le tre coppie continuano il loro esperimento con la fase del viaggio di nozze.

Matrimonio a prima vista 14 terza puntata, gli esperti

I protagonisti del dating show sono, ancora una volta, i coniugi Adele con Fabio, Ivan con Giulia e Fabrizio con Sonia. Tutte e tre le coppie, come da regolamento del format, si sono unite in matrimonio al buio, cioè senza conoscersi e vedendosi per la prima volta all’altare.

Dopo le celebrazioni, i sei protagonisti sono partiti per il loro viaggio di nozze, dove hanno modo di conoscersi meglio e affrontare i primi dissidi. Al loro fianco, per tutto il percorso, ci sono la psicoterapeuta Nada Loffredi, l’esperto di comunicazione Andrea Favaretto e la psicologa Giulia Davanzante, ovvero gli esperti che hanno studiato i loro profili e li hanno giudicati compatibili.

Ivan e Giulia cercano di riappacificarsi

A Bali prosegue il viaggio di Adele e Fabio, che hanno già avuto modo di fare i conti con le prime tensioni. A pesare, soprattutto, vi sono le differenze nell’approcciare la vita: lei è sempre attiva e pronta a esplorare, mentre lui ha il desiderio di andare un po’ più lento e godersi il relax. Fra un aperitivo e una gita, la coppia è già proiettata alla convivenza, ma le differenze continuano a essere evidenti: lei si dice pronta ad affrontare la nuova fase dell’esperimento, mentre lui mostra più preoccupazione. La situazione sembra distendersi quando, per la prima volta, si lasciano andare a un po’ di intimità.

In Thailandia, invece, Ivan e Giulia sono pronti ad affrontare la seconda parte del viaggio. Marito e moglie, dopo le tensioni causate dal discorso sull’adozione intrapreso sul finire della scorsa puntata, cercano di ricucire la distanza. La moglie, in particolare, ha scelto di sorprendere il coniuge con un gesto romantico, che riesce a sciogliere tutta la tensione presente.

Matrimonio a prima vista 14 terza puntata, Fabrizio e Sonia in Kenya

Infine, durante la terza puntata di Matrimonio a prima vista 14, i coniugi Fabrizio e Sonia sono in Kenya. La moglie, tuttavia, ha difficoltà ad adattarsi alla nuova realtà e non nasconde un certo disagio: “Tutto ciò che riguarda l’essere una coppia mi fa paura. Da tempo non sono abituata a vivere un noi e le ultime volte che ci ho provato è sempre andata male, malissimo. Devo cercare di affrontare le cose per volta“. Il marito mostra grande comprensione, cerca di alleggerire il clima e a sua volta si confida con la partner sui suoi traumi passati.