Venerdì 18 settembre debuttano, su Turbo, gli appuntamenti inediti di Top Gear. Si tratta della ventitreesima stagione dell’iconico programma realizzato dalla BBC e trasmesso, nel Regno Unito, sull’emittente BBC Two nel 2016.

Top Gear 18 settembre, chi sono i conduttori

La nuova edizione di Top Gear prende il via, sulla rete visibile sul canale 59 del digitale terrestre, a partire dalle ore 22:00 circa. In totale, il capitolo è formato da sei appuntamenti dalla durata di circa un’ora e Turbo, salvo improvvise modifiche di programmazione, ne propone due alla settimana nel prime time del venerdì.

La trasmissione, che in ogni puntata analizza auto d’epoca e mostra dei test dedicati al mondo dei motori, è guidato dalla coppia formata da Chris Evans e Matt LeBlanc, chiamati al difficile compito di sostituire Richard Hammond e James May. Durante le puntate realizzano delle incursioni Sabine Schmitz, Chris Harris, Rory Reid ed Eddie Jordan.

Nel primo episodio ospite Gordon Ramsay

Nel primo dei due appuntamenti di Top Gear del 18 settembre Evans si cimenta alla guida della nuova Dodge Viper ACR. Per farlo, il padrone di casa ha scelto di raggiungere la base NAS Fallon in Nevada, dove deve affrontare una Chevrolet Corvette Z06 guidata da Schmitz.

Sempre Evans, ma questa volta accompagnato da LeBlanc, si sposta a Blackpool, cittadina della Gran Bretagna dove si svolge una competizione che mette le auto britanniche in sfida con quelle statunitensi. Dopo aver raggiunto il Marocco per testare le prestazioni dell’Ariel Nomad, nell’appuntamento si cimentano alla guida l’attore Jesse Eisenberg e lo chef Gordon Ramsay, che inaugurano il nuovo circuito di rallycross della trasmissione.

Top Gear 18 settembre, il giro in SUV del Sudafrica

Nel secondo episodio di Top Gear in onda venerdì 18 settembre, Evans, LeBlanc e Jordan decidono di effettuare un lungo viaggio fino in Sudafrica, per compiere un giro on the road dello Stato guidando un SUV. Lungo il percorso, i tre conduttori accompagnano, in primis, una band musicale, che deve raggiungere un locale posto ad alta quota, nella regione del Lesotho. Alla fine dell’itinerario i presentatori accettano di cimentarsi in gara su una pista sterrata sui monti Drakensberg. Nel frattempo, Evans prova uno degli ultimi modelli di McLaren.

Sul già citato circuito di rallycross, infine, è dato spazio ad altri due ospiti vip. Si tratta dell’attore Damian Lewis e della cantante Sharleen Spiteri, che si fronteggiano per cercare di stabilire il tempo più veloce per un giro.