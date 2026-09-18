Venerdì 18 settembre Real Time propone la terza puntata di Bake Off Italia 2026. Di seguito vi sveliamo tutto ciò che accadrà nell’appuntamento, al via alle ore 21:25 circa.

Bake Off Italia 2026 terza puntata, la leggerezza il tema della serata

Alla conduzione di Bake Off Italia 2026 è presente Brenda Lodigiani, che ha il compito di accompagnare i concorrenti fra una manche e l’altra. A giudicare l’operato dei concorrenti torna la temuta giuria formata da Tommaso Foglia, Ernst Knam e Damiano Carrara. A loro si aggiunge, esclusivamente per la prova tecnica, il maestro pasticcere Iginio Massari.

Invariato il funzionamento del format. Gli aspiranti migliori pasticceri d’Italia, sotto il tendone di Villa Borromeo d’Adda, affrontano tre prove: la creativa, la tecnica e quella a sorpresa. Al termine, i giudici assegnano il grembiule blu allo sfidante migliore ed eliminano quello peggiore.

Il tema della terza puntata è la leggerezza, che la conduttrice definisce “il superpotere della pasticceria“.

Le prime due prove

La terza puntata di Bake Off Italia parte con la prova creativa. In essa, i partecipanti devono cercare di cucinare la Chiffon Cake, così chiamata perché, se ben fatta, deve risultare soffice e morbida come l’omonimo tessuto. Il dolce è originario degli Stati Uniti e dev’essere preparato alla perfezione per risultare, al palato, quasi una nuvola. Come se non bastasse, i pasticceri devono realizzare delle torte con una decorazione riconoscibile sia prima che dopo il taglio.

Lo show prosegue, come da tradizione, con la prova tecnica. Iginio Massari ha scelto di rendere protagonista di tale sfida la Pavlova. La torta richiede la preparazione di una meringa bianchissima decorata a petali e arricchita di crema al mascarpone e vaniglia. All’interno ci devono essere i lamponi e le pesche speziate al cardamomo e all’anice stellato. Sopra, come decorazioni, devono presenziare delle fette di pesca, lamponi freschi, piccoli cilindri di meringa e una foglia d’oro. La sfida è seguita dagli assaggi al buio, durante i quali i giudici valutano i dolci senza sapere chi li ha preparati.

Bake Off Italia 2026 terza puntata, la prova a sorpresa

Infine, nella terza puntata di Bake Off Italia c’è la prova a sorpresa. Gli sfidanti devono cucinare una torre formata da almeno 50 donuts, le tipiche ciambelle statunitensi, con tre glassature differenti. I pasticceri devono realizzare dei dolci molto leggeri: ciascun donuts non deve superare i 75 grammi. Per misurarle, le ciambelline sono poste in una base con dei palloncini e se questi prendono il volo significa che il dolce ha la grammatura corretta. Una sfida molto insidiosa, nella quale Danila può usufruire del vantaggio garantito dal grembiule blu vinto la scorsa settimana.