Venerdì 18 settembre inizia la 5° giornata di Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Come di consueto i dieci match sono proposti in esclusiva su DAZN, mentre solamente tre sono visibili anche su Sky.

Serie A 5° giornata, gli anticipi

Il primo anticipo della 5° giornata di Serie A parte il 18 settembre, dalle ore 20:45 circa. A scendere in campo ci sono il Monza, delusa con appena un pareggio e tre sconfitte, e il Sassuolo, che cerca continuità dopo la bella vittoria casalinga contro la Juventus. Il faccia a faccia è proposto su DAZN e Sky.

Sabato 19 settembre il calendario della 5° giornata di Serie A propone altre tre sfide. Alle 15:00 il Bologna affronta il Torino. Alla stessa ora l’Udinese, chiamata al riscatto dopo due sconfitte di fila, accoglie il Cagliari, sorpresa della prima parte di stagione con ben tre vittorie in quattro sfide. Alle 18:00 spazio al big match fra la Roma di Gian Piero Gasperini e l’Inter di Christian Chivu, ovvero le uniche due compagini ancora a punteggio pieno. Infine, dalle 20:45, sia DAZN che Sky offrono ai propri abbonati la partita fra il Venezia fanalino di coda e la Lazio ancora imbattute e a quota 10 punti.

Serie A 5° giornata, il resto del calendario

Domenica 20 settembre, la 5° giornata di Serie A va avanti alle 12:30, quando a Firenze si svolge Fiorentina-Napoli. Poche ore più tardi, alle 15:00, il Frosinone in un ottimo stato di forma spera di continuare a stupire contro il Como, reduce da tre successi consecutivi. In contemporanea è possibile seguire Parma-Genoa.

A partire dalle ore 18:00, DAZN e Sky propongono agli spettatori un altro big match. A confrontarsi, a Torino, ci sono la Juventus di Luciano Spalletti e l’Atalanta di Maurizio Sarri, due compagini che devono riscattare i brutti ko della precedente giornata rispettivamente contro il Sassuolo e il Cagliari.

La 5° giornata di Serie A giunge alla conclusione alle 20:45, quando è previsto il fischio di inizio dell’incontro dello Stadio San Siro tra il Milan e il Lecce.

I telecronisti di Sky e DAZN

Di seguito i commentatori che ha scelto Sky in vista della 5° giornata di campionato.

Monza-Sassuolo: Botti e Gobbi;

Botti e Gobbi; Venezia-Lazio: Polizzi e Minotti;

Polizzi e Minotti; Juventus-Atalanta: Compagnoni e Montolivo.

Questi, invece, sono i telecronisti che raccontano il prossimo turno di campionato per gli abbonati alla piattaforma sportiva in streaming DAZN.