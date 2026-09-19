Sabato 19 e domenica 20 settembre vanno in onda le prime due puntate della nuova edizione di Verissimo. Il rotocalco pomeridiano di Canale 5 è guidato, ancora una volta, da Silvia Toffanin.

Verissimo 19 20 settembre, i protagonisti di sabato

A Verissimo di sabato 19 settembre, al via alle 16:30, è presente Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi nonché vincitrice dell’ultima edizione di Pechino Express. La giovane, come riporta l’ANSA, dialogando con Silvia Toffanin ha parlato del divorzio dei genitori, affermando: “Ho vissuto male la separazione dei miei genitori. Sui social e in giro parlavano tanto, dicendo cattiverie o cose magari non vere. Quello che abbiamo vissuto lo sappiamo solo noi”.

A seguire, la conduttrice intervista lo scrittore Mauro Corona, ospite fisso di È sempre Cartabianca e autore del libro Felice, e Sabrina Soussi, fra le protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island.

Le dichiarazioni di Fabio Maria Damato, ex braccio destro di Chiara Ferragni

Durante Verissimo del 19 settembre è intervistato Fabio Maria Damato, ex braccio destro di Chiara Ferragni. Per la prima volta parla in tv del cosiddetto Pandoro Gate e, come dichiara l’ANSA, svela: “Un errore che ho commesso è pensare che dei rapporti professionali potessero anche essere dei rapporti d’amicizia. Ho sofferto di depressione per diversi mesi. Mi sentivo braccato, vedevo le mie immagini passare in televisione, avevo le telecamere sotto casa, a un certo punto non ho avuto più forza, non volevo alzarmi dal letto“.

Infine, sabato 19 settembre è presente Riccardo Scamarcio, premiato come migliore attore all’ultima Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti per il film I figli della scimmia.

Verissimo 19 20 settembre, i protagonisti di domenica

Domenica 20 settembre, alle 16:30, Silvia Toffanin intervista Ilary Blasi. La conduttrice parla del suo recente matrimonio e della nuova esperienza alla guida del Grande Fratello Vip. Insieme a lei, in studio, ci sono le due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Dopo un lungo faccia a faccia con Emanuele Filiberto, la padrona di casa accoglie Alessandra Mussolini, che dopo la vittoria nell’ultima edizione del GF Vip debutterà come opinionista a Uomini e Donne.

A Verissimo di domenica è presente Chiara Pellacani, tuffatrice entrata nella storia dello sport italiano grazie ai 5 ori vinti agli ultimi campionati Europei di Parigi 2026. Infine è raccolta la testimonianza di di Morena Corbellini, mamma di Aurora Tila, la tredicenne uccisa dall’ex fidanzato nel 2024. All’imputato, di recente, è stata ridotta la pena da 17 a 15 anni.