Alessandra Mussolini è la nuova opinionista di Uomini e Donne. La vincitrice dell’ultimo GF Vip, dunque, entra nel cast del dating show di Canale 5.

Alessandra Mussolini opinionista Uomini e Donne, la conferma sui social dello show

La conduttrice del format Maria De Filippi ha deciso di sfruttare il grande momento di popolarità di Alessandra Mussolini, coinvolgendola nella trasmissione del daytime dell’ammiraglia del Biscione. La voce di un possibile arrivo dell’ex parlamentare nello studio del dating show circolava già da qualche ore ed è stata confermata dalle pagine social del programma.

Nella clip pubblicata, tratta dalla prima registrazione, gli opinionisti confermati Gianni Sperti e Tina Cipollari sono al centro dello studio e, parlando con Maria De Filippi, sono chiamati a indovinare l’identità della nuova opinionista. Dopo una serie di indizi, la conduttrice ha accolto in studio Alessandra Mussolini, visibilmente entusiasta per la nuova avventura televisiva che la terrà impegnata fino alla prossima primavera.

Di fatto, con l’arrivo a Uomini e Donne, Alessandra Mussolini sancisce il passaggio definitivo a Mediaset e l’abbandono alla Rai, dove presenziava da diverso tempo come opinionista a La Vita in Diretta.

La carriera del GF Vip e la nuova vita televisiva

La carriera televisiva di Alessandra Mussolini ha senza ombra di dubbio avuto una svolta a partire dalla scorsa primavera. La showgirl, infatti, ha deciso di partecipare come concorrente al Grande Fratello Vip ed è stata un’assoluta protagonista del reality, al centro di tutte (o quasi) le dinamiche avvenute nella Casa.

L’esperienza nello show di Canale 5 ha dato a Mussolini un’enorme popolarità soprattutto fra i più giovani, grazie ai quali l’ex parlamentare ha vinto il GF Vip e ha beneficiato di un notevole incremento nei propri follower sui social.

Quello a Uomini e Donne non è, per Alessandra Mussolini, l’unico programma della prossima stagione nel quale affiancherà Maria De Filippi. La showgirl, infatti, è fra gli ospiti già confermati di Tu Si Que Vales.

Alessandra Mussolini opinionista Uomini e Donne, confermata anche Tinì Cansino

L’arrivo di Alessandra Mussolini a Uomini e Donne non modifica lo storico cast di opinionisti. Come già annunciato, infatti, tornano regolarmente al loro posto anche Gianni Sperti e Tina Cipollari. A differenza di quanto emerso nelle indiscrezioni delle ultime ore, inoltre, anche Tinì Cansino è confermata nello studio del dating show. Nonostante non vi sia ancora un’ufficialità, la prima puntata della nuova edizione della trasmissione dovrebbe andare in onda nel pomeriggio di Canale 5 il 21 settembre prossimo.