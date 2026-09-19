Su Amazon Prime Video è dato spazio a nuovi funerali. La piattaforma di intrattenimento streaming, infatti, ha reso disponibile alla visione RIP-Roast in Peace 2.

RIP-Roast in Peace 2, sei nuovi appuntamenti

La seconda stagione di Roast in Peace è una produzione originale della società Stand By Me, che ha lavorato per conto di Prime Video. Il format è composto, come in passato, da sei episodi dalla durata di circa un’ora ciascuno. L’emittente streaming ha rilasciato tutte le puntate in contemporanea.

Il funzionamento del programma non cambia: i protagonisti sono cinque vip, che hanno la possibilità di assistere in prima persona alla loro commemorazione. A ricordarli vi sono una serie di comici, che recitano un monologo nel quale scherniscono le celebrità di turno. Queste ultime, alla fine, hanno la possibilità di rispondere.

A commemorare l’intera cerimonia c’è la comica Michela Giraud.

La novità dell’Inconsolabile

Fra le cinque star che hanno scelto di partecipare a RIP-Roast in Peace 2 c’è il cantautore Fedez, che torna in uno show di Amazon Prime Video dopo aver guidato diverse edizioni di LOL-Chi ride è fuori.

Nel cast, poi, c’è la conduttrice Simona Ventura, lo scorso autunno padrona di casa del Grande Fratello, oltre all’attrice, regista e opinionista tv Asia Argento. Molto attesa è la partecipazione di Alessandro Borghese, chef e volto celebre del piccolo schermo, dopo da anni guida svariati format, fra cui Celebrity Chef e soprattutto 4 Ristoranti. L’elenco di star che hanno scelto di interpretare la parte dei defunti è concluso dallo speaker radiofonico Giuseppe Cruciani.

La principale novità di RIP-Roast in Peace 2 è rappresentata dall’arrivo degli Inconsolabili, ovvero degli ospiti molto vicini ai vip e che sono stati chiamati a sorpresa per dare il loro ultimo saluto. Per Fedez è presente una finta Chiara Ferragni interpretata da Valentina Barbieri e per Giuseppe Cruciani è coinvolto David Parenzo, suo braccio destro a La Zanzara. La sorpresa di Asia Argento è la figlia Anna Lou Castoldi. Infine, Simona Ventura e Alessandro Borghese sono sorpresi rispettivamente da Francesca Michielin e Carlo Cracco.

RIP-Roast in Peace 2, i comici

I comici che presenziano a RIP-Roast in Peace 2 sono i confermati Stefano Rapone, vincitore della prima edizione, ed Eleazaro Rossi. Ai due si uniscono le new entry Max Angioni, ex co-conduttore de Le Iene, e Martina Catuzzi, stand-up comedian e attrice.

I comici, al termine di ogni funerale, vengono votati dal pubblico in sala e dai vip e tali valutazioni formano una classifica provvisoria. I primi due affrontano la finalissima, durante la quale le celebrità scelgono il comico-vincitore dell’edizione.