Sabato 19 settembre, su Rai 3, va in onda Misteri Dimenticati Blu Notte. Il programma è proposto in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

Misteri Dimenticati Blu Notte, il format dedicato al true crime

Misteri Dimenticati Blu Notte rappresenta il ritorno sul piccolo schermo di Carlo Lucarelli, scrittore e maestro del giallo che è stato il primo a portare nel nostro paese il genere del true crime, raccontando il mondo dei delitti, delle inchieste e delle scene del crimine.

Il programma è una realizzazione originale delle società Rai Cultura e Ruvido Produzioni. Oltre a essere il conduttore, Lucarelli figura nell’elenco degli autori della trasmissione insieme a Silvia Righini, Antongiulio Panizzi, Marco Verdura, Raffaella Fanelli e Antonio Iovane. La regia è affidata a Cristian Biondani.

Sono sei gli appuntamenti previsti, in onda per altrettante settimane nel prime time di Rai 3 e in streaming su RaiPlay.

I cold case avvenuti dagli anni ’70 al 2000

Al centro del format ci sono i cosiddetti cold case, ovvero quei casi che non sono ancora stati risolti e che sono accaduti fra gli anni ’70 e il 2000. Il programma mischia, per ogni storia, tutti i generi del giallo, dal classico, al noir fino al thriller, riportando l’attenzione su quelle vicende che di recente sono finiti ai margini dell’opinione pubblica.

La narrazione si snoda mediante interviste ai protagonisti, materiali di repertorio e gli interventi di numerosi esperti. A tal proposito il conduttore si affida a Silio Bozzi, criminologo e analista della scena del crimine ex dirigente della Polizia di Stato, Margherita Carlini, psicologa clinica e criminologa forense e Mirella Gherardi, medico legale.

Misteri Dimenticati Blu Notte, le storie

Durante il programma si parla, in primis, dei cosiddetti Delitti del DAMS, ovvero l’uccisione dello studente Angelo Fabbri nell’83 e la morte della critica d’arte Francesca Alinovi. Ampio spazio è dato al mistero di via Poma, con l’omicidio di Simonetta Cesaroni e il suicidio di Pietrino Vanacore, alla parabola del Clan dei Marsigliesi e alla storia del grande falsario Tony Chichiarelli.

Nel corso dell’edizione di Misteri Dimenticati Blu Notte, lo scrittore Carlo Lucarelli affronta il giallo di Posillipo, cioè l’omicidio di Anna Parlato Grimaldi, avvenuto 40 anni fa ma che ancora oggi è avvolto nel mistero. Il programma, infine, racconta le misteriose scomparse del magistrato Paolo Adinolfi e dell’economista Federico Caffè e le vicende dei serial killer che hanno terrorizzato le città di Udine e Modena.