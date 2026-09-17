La notizia era nell’aria già da settimane e ora è arrivata l’ufficialità: cambierà il cast de Le Iene 2026-2027. Non tornerà nel format, infatti, Max Angioni e al suo posto vi saranno quattro comici nel ruolo di co-conduttori.

Le Iene 2026-2027 cast, confermata Veronica Gentili

Il punto fermo de Le Iene 2026-2027 sarà la conduttrice. Quest’ultima sarà ancora una volta Veronica Gentili, che ha debuttato nella trasmissione ideata da Davide Parenti nel 2023, dopo anni al timone dei talk politici Stasera Italia e Controcorrente. Al suo fianco, come detto, ci saranno quattro co-conduttori, giovani comici promettenti nonché esponenti della stand up comedy.

Nel quartetto di professionisti ci sarà Nathan Kiboba. Per quest’ultimo si tratterà della quinta edizione consecutiva nel cast della trasmissione. Non torneranno nel programma, invece, il già citato Max Angioni oltre a Eleazaro Rossi. Entrambi avevano debuttato nello show a febbraio del 2022.

Le Iene 2026-2027 cast, i tre nuovi ingressi

Al fianco di Veronica Gentili e Nathan Kiboba, nel cast de Le Iene 2026-2027 ci saranno tre comici, a partire da Vincenzo Comunale. Classe 1996, si è artisticamente formato nei laboratori di Zelig, con il quale ha esordito sul piccolo schermo nel 2016. Il comico, da tempo, si esibisce in diversi palchi del nostro paese e la sua ultima presenza in tv risale alla scorsa primavera, quando è stato accolto come ospite nel Serale di Amici di Maria De Filippi.

A Le Iene arriverà anche Carmine Del Grosso. Nato a Napoli e residente a Torino, vanta una carriera ricca di esperienze in tv. Il comico, infatti, ha partecipato a format come Stasera tutto è possibile, Propaganda Live e Comedy Match. Inoltre, ha fatto parte del cast comico anche di Belve.

Il quartetto di co-conduttori sarà completato da Daniele Gattano. Autore di numerosi spettacoli comici teatrali, l’artista ha debuttato in tv a Colorado e negli anni ha accumulato diverse esperienze in tv. Già in passato ha sporadicamente partecipato a Le Iene come ospite, portando sul palco dei monologhi dedicati all’attualità.

Cambia il giorno di messa in onda

Il cast non sarà l’unica novità de Le Iene nella stagione 2026-2027. Altra modifica rispetto al passato sarà quella della programmazione tv. Lo show, che mischierà inchieste su temi di cronaca e politica a momenti di intrattenimento, abbandonerà la collocazione della domenica sera per spostarsi a quella del giovedì. La prima puntata andrà in onda, nel prime time di Italia 1, il 24 settembre.