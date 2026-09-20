Lunedì 21 settembre su Canale 5 parte l’edizione 2026-2027 di Uomini e Donne. Si tratta di uno dei format di punta dell’intero palinsesto della rete ammiraglia Mediaset.

Uomini e Donne 2026-2027, il cast

Uomini e Donne, anche nell’edizione 2026-2027, va in onda tutti i giorni su Canale 5 dalle ore 14:45 circa, dal lunedì al venerdì. Oltre che in televisione è possibile seguire il dating show anche in streaming e on demand mediante le applicazioni Witty TV e Mediaset Infinity. Non cambia la conduzione del format. Tutti i giorni, infatti, la padrona di casa è Maria De Filippi, che guida lo show sin dalla prima puntata trasmessa oramai 30 anni fa, nel 1996.

Confermati tutti i tre opinionisti che da tempo arricchiscono i dibattiti nella trasmissione. Si tratta di Tinì Cansino, Gianni Sperti e Tina Cipollari. Il trio è arricchito da una new entry che promette di movimentare le dinamiche del programma, ovvero Alessandra Mussolini, vincitrice dell’ultima edizione del GF Vip.

Il Trono Classico

Nelle prime puntate di Uomini e Donne 2026-2027, le cui registrazioni si sono svolte diverse settimane fa, è dato ampio spazio al Trono Classico.

In esso è protagonista Giorgia Angeloni, la prima tronista ad essere stata annunciata dalle pagine social dello show. Ha 25 anni, è nata a Roma ed è laureata in Psicologia. Sta proseguendo gli studi per ottenere la magistrale in Psicologia Clinica e, intanto, spera di riuscire a trovare l’anima gemella. Non ha particolari pretese dal punto di vista fisico, ma ha le idee chiare: il partner ideale dev’essere indipendente e in grado di badare a sé stesso.

Il secondo tronista al centro del Trono Classico di Uomini e Donne 2026-2027 è Giacomo. Ha 30 anni, lavora come responsabile commerciale per un’azienda ed è molto legato alla mamma. Appassionatissimo di sport, in passato ha avuto una sola storia d’amore importante durata ben 12 anni. È passato del tempo dalla fine di questa storia e oggi Giacomo è pronto a iniziare una nuova storia.

Uomini e Donne 2026-2027, il Trono Over

A Uomini e Donne torna anche il Trono Over. A tal proposito le dinamiche del dating show vertono intorno a Gemma Galgani, oramai una presenza fissa del format dal lontano 2010. A sedici anni di distanza dalla prima apparizione la donna è determinata a tornare al centro del programma per trovare l’anima gemella. Durante gli appuntamenti, dunque, Galgani incontra nuovi corteggiatori. Durante le puntate, infine, tornano alcuni dei protagonisti del Trono Over del passato.