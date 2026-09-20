Dopo appena due settimane dall’inizio della nuova edizione, la Rai potrebbe apportare delle modifiche al regolamento di Affari Tuoi. A tal proposito le principali attenzioni sono rivolte sul Contropacco, rubrica introdotta in questa edizione dal comico Herbert Ballerina.

Affari Tuoi modifiche regolamento, le polemiche delle prime giornate sul Contropacco

Annunciata come la grande novità della stagione, il Contropacco di Affari Tuoi non ha di certo ottenuto il risultato sperato. Originariamente, lo spazio di Herbert Ballerina era pensato come una rubrica comica in grado di rompere la tensione del gioco e arricchire le puntate con del puro intrattenimento. Sin dal debutto, tuttavia, il Contropacco non è riuscito a catturare i consensi del pubblico, che sui social lo hanno spesso e volentieri criticato, giudicandolo eccessivamente lungo e accusandolo di rubare spazio prezioso al gioco vero e proprio.

Effettivamente, la rubrica di Ballerina è tutt’altro che irresistibile. Gli sketch proposti sono stati poco originali e riusciti, spezzando il ritmo e la suspense delle partite.

Affari Tuoi modifiche regolamento, le possibili novità

Un primo cambiamento nel regolamento di Affari Tuoi si è registrato nella puntata di ieri, sabato 19 settembre. La gag del Contropacco di Herbert Ballerina, infatti, è stata relegata a inizio puntata, evitando in questo modo di spezzare il ritmo del gioco. A commentare questa variazione è stato lo stesso Ballerina, che scherzando e con un po’ di polemica ha sottolineato di “non voler rubare tempo al gioco“.

Ma secondo alcune indiscrezioni circolate sul web, il Contropacco potrebbe essere destinato a scomparire dal regolamento. Nelle nuove puntate attualmente in registrazione e in onda da ottobre la rubrica di Ballerina potrebbe scomparire del tutto e al suo posto potrebbero tornare i 10 mila euro. Al momento la Rai non ha confermato né smentito queste voci. La presenza di Herbert Ballerina, comunque, non dovrebbe essere in discussione, con il comico che dovrebbe continuare a far parte del cast fisso del game show.

Gli ascolti

La presunta scelta Rai di apportare delle modifiche al regolamento di Affari Tuoi potrebbe essere dovuta non solo ai contenuti, ma anche alle difficoltà negli ascolti. Il game show dell’access prime time di Rai 1, guidato da Stefano De Martino, è quotidianamente superato, nella sfida Auditel, dalla concorrenza de La Ruota della Fortuna. Lo show dei pacchi, in queste prime due settimane di programmazione tv, non è mai riuscito a superare il format di Scotti, che può godere di un distacco decisamente ampio. Il 19 settembre, ad esempio, Rai 1 ha ottenuto il 23,16% mentre Canale 5, nello show vero e proprio, ha toccato il 25,6%.