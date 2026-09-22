Lunedì 21 settembre, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. La trasmissione, guidata da Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinioniste, ha avuto come ospite Iva Zanicchi.

Grande Fratello Vip 21 settembre, le prime tensioni

Durante il Grande Fratello Vip del 21 settembre non sono mancate le tensioni fra i concorrenti. Al centro delle critiche è finita, in primis, Valeria Marini, accusata di un eccessivo protagonismo durante le prove per il balletto che le donne hanno preparato in vista della puntata. In seguito una clip ha messo in evidenza la presunta antipatia fra Giulia e Federica. L’opinionista Selvaggia Lucarelli ha criticato la cantante per il suo atteggiamento giudicato “aggressivo”. Un’accusa, questa, che Provvedi non ha incassato nel migliore dei modi, scoppiando a piangere e dicendosi dispiaciuta per ciò che si è visto all’esterno.

Simone Annicchiarico, dopo aver raccontato la sua vita e il rapporto con i genitori Alida Chelli e Walter Chiari, ha ricevuto la sorpresa di Iva Zanicchi. La cantante, grande amica del padre, ha voluto mostrare il suo sostegno verso il concorrente, che ha ammesso di essere rimasto solo dopo la morte della mamma.

L’esito del televoto

Al Grande Fratello Vip del 21 settembre Ilary Blasi ha comunicato l’esito del televoto. Il più votato è risultato essere Roncaccia, seguito da Marina La Rosa e da Federica Morello. Il meno votato, invece, è Danto, che di conseguenza è il primo candidato all’eliminazione.

Il cast di uomini e di donne si è poi diviso: i primi si sono esibiti sulle note di Prisencolinensinainciusol di Adriano Celentano, mentre le seconde hanno ballato La Notte Vola di Lorella Cuccarini. La conduttrice ha aperto un televoto flash per decretare la squadra vincitrice e a trionfare sono stati gli uomini, che sono stati chiamati nella Nuvola e si sono disposti in delle caselle in ordine casuale. Coloro che si sono posizionati nelle caselle Gold sono Andrea e Jonathan. Le donne, a turno, hanno dovuto selezionare la persona fra loro due da rendere immune dal televoto e tale vantaggio è andato all’esperto di moda.

Grande Fratello Vip 21 settembre, il televoto

Gli uomini e le donne si sono sfidate, al Grande Fratello Vip del 21 settembre, nel gioco delle canzoni elettriche. Anche in questo caso la vittoria è andata agli uomini.La diretta è terminata con le nomination. Al televoto sono finiti Moreno Morello, Federica Morello, Carmen Di Pietro, Alessandro Roncaccia e Giacomo Gallani. Il meno votato sarà il secondo candidato all’eliminazione.