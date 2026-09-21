Cosa guardare stasera in TV, martedì 22 settembre 2026? La prima serata propone cinema italiano, intrattenimento, informazione, talent e film d’azione. Rai 1 trasmette C’è ancora domani, esordio alla regia di Paola Cortellesi, mentre Canale 5 punta sulla musica con il terzo appuntamento di SuperKaraoke condotto da Michelle Hunziker.

Tra le altre proposte spiccano Boss in incognito con Elettra Lamborghini su Rai 2, Filorosso su Rai 3, Verità nascoste su Rete 4 e The Bricklayer su Italia 1. Giovanni Floris conduce diMartedì su La7, TV8 propone la seconda parte delle Audizioni di X Factor 2026, mentre il Nove dedica una nuova puntata di Geopop racconta al disastro nucleare di Fukushima.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – C’è ancora domani . Paola Cortellesi dirige e interpreta il film campione d’incassi ambientato nella Roma del secondo dopoguerra.

– . Paola Cortellesi dirige e interpreta il film campione d’incassi ambientato nella Roma del secondo dopoguerra. Rai 2, ore 21:20 – Boss in incognito . Elettra Lamborghini accompagna imprenditori e dipendenti in una nuova esperienza sotto mentite spoglie.

– . Elettra Lamborghini accompagna imprenditori e dipendenti in una nuova esperienza sotto mentite spoglie. Rai 3, ore 21:15 – Filorosso . Antonino Monteleone approfondisce politica, sicurezza, economia e trasformazioni sociali.

– . Antonino Monteleone approfondisce politica, sicurezza, economia e trasformazioni sociali. Rete 4, ore 21:33 – Verità nascoste . Milo Infante torna sui casi di cronaca e sui delitti ancora circondati da interrogativi.

– . Milo Infante torna sui casi di cronaca e sui delitti ancora circondati da interrogativi. Canale 5, ore 21:20 – SuperKaraoke . Michelle Hunziker conduce da Ventimiglia il terzo appuntamento dello show musicale.

– . Michelle Hunziker conduce da Ventimiglia il terzo appuntamento dello show musicale. Italia 1, ore 21:29 – The Bricklayer . Aaron Eckhart e Nina Dobrev protagonisti dell’action thriller diretto da Renny Harlin.

– . Aaron Eckhart e Nina Dobrev protagonisti dell’action thriller diretto da Renny Harlin. La7, ore 21:15 – diMartedì . Giovanni Floris conduce il secondo appuntamento stagionale del talk di politica e attualità.

– . Giovanni Floris conduce il secondo appuntamento stagionale del talk di politica e attualità. TV8, ore 21:40 – X Factor 2026 – Audizioni, seconda parte . Prosegue la ricerca dei concorrenti della ventesima edizione del talent.

– . Prosegue la ricerca dei concorrenti della ventesima edizione del talent. Nove, ore 21:30 – Geopop racconta – Fukushima. Andrea Moccia analizza scientificamente le cause e le conseguenze del disastro nucleare giapponese.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 20:35 – Affari Tuoi – Stefano De Martino conduce il game show dell’access prime time.

– – Stefano De Martino conduce il game show dell’access prime time. Rai 1, ore 21:30 – C’è ancora domani – Film diretto e interpretato da Paola Cortellesi con Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano ed Emanuela Fanelli.

– – Film diretto e interpretato da Paola Cortellesi con Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano ed Emanuela Fanelli. Rai 1, ore 23:45 – Porta a Porta – Bruno Vespa approfondisce i principali temi politici, sociali e di attualità.

– – Bruno Vespa approfondisce i principali temi politici, sociali e di attualità. Rai 2, ore 21:00 – TG2 Post .

– . Rai 2, ore 21:20 – Boss in incognito – Elettra Lamborghini accompagna un nuovo imprenditore nell’esperienza all’interno della propria azienda sotto falsa identità.

– – Elettra Lamborghini accompagna un nuovo imprenditore nell’esperienza all’interno della propria azienda sotto falsa identità. Rai 2, ore 23:55 – Porretta Soul Festival 2026 – Musica e performance dalla manifestazione dedicata alla soul music.

– – Musica e performance dalla manifestazione dedicata alla soul music. Rai 3, ore 21:15 – Filorosso – Antonino Monteleone racconta i fatti che stanno ridefinendo gli equilibri internazionali e la quotidianità degli italiani.

– – Antonino Monteleone racconta i fatti che stanno ridefinendo gli equilibri internazionali e la quotidianità degli italiani. Rai 4, ore 21:19 – 12 Soldiers – Chris Hemsworth e Michael Shannon nel film ispirato alla missione di un’unità speciale statunitense in Afghanistan dopo gli attentati dell’11 settembre 2001.

– – Chris Hemsworth e Michael Shannon nel film ispirato alla missione di un’unità speciale statunitense in Afghanistan dopo gli attentati dell’11 settembre 2001. Rai 4, ore 23:27 – Twilight of the Warriors: Walled In – Action crime ambientato nella Città Murata di Kowloon.

– – Action crime ambientato nella Città Murata di Kowloon. Rai 5, ore 21:20 – Piccolo corpo – Film diretto da Laura Samani, ambientato nell’Italia nordorientale agli inizi del Novecento.

– – Film diretto da Laura Samani, ambientato nell’Italia nordorientale agli inizi del Novecento. Rai 5, ore 22:50 – Futura – Film drammatico con Niels Schneider e Matilde Gioli.

– – Film drammatico con Niels Schneider e Matilde Gioli. Rai Movie, ore 21:20 – I tre moschettieri – Film d’avventura con Logan Lerman, Milla Jovovich, Matthew Macfadyen e Christoph Waltz.

– – Film d’avventura con Logan Lerman, Milla Jovovich, Matthew Macfadyen e Christoph Waltz. Rai Movie, ore 23:05 – Valerian e la città dei mille pianeti – Fantascienza diretta da Luc Besson.

– – Fantascienza diretta da Luc Besson. Rai Premium, ore 21:20 – Morgane – Detective geniale – L’effetto rastrello – Quinto episodio della quarta stagione.

– – Quinto episodio della quarta stagione. Rai Premium, ore 22:20 – Morgane – Detective geniale – Coccinella Septempunctata – Sesto episodio della quarta stagione.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:33 – Verità nascoste – Milo Infante conduce il programma dedicato ai casi di cronaca e ai delitti irrisolti.

– – Milo Infante conduce il programma dedicato ai casi di cronaca e ai delitti irrisolti. Canale 5, ore 20:38 – La Ruota della Fortuna – Gerry Scotti conduce il game show dell’access prime time.

– – Gerry Scotti conduce il game show dell’access prime time. Canale 5, ore 21:20 – SuperKaraoke – Terzo appuntamento dello show musicale condotto da Michelle Hunziker dal palco di Ventimiglia.

– – Terzo appuntamento dello show musicale condotto da Michelle Hunziker dal palco di Ventimiglia. Italia 1, ore 20:37 – NCIS – Unità anticrimine – I cercatori .

– . Italia 1, ore 21:29 – The Bricklayer – Action thriller diretto da Renny Harlin con Aaron Eckhart e Nina Dobrev.

– – Action thriller diretto da Renny Harlin con Aaron Eckhart e Nina Dobrev. Italia 1, ore 23:45 – Un uomo tranquillo – Liam Neeson protagonista del thriller diretto da Hans Petter Moland.

– – Liam Neeson protagonista del thriller diretto da Hans Petter Moland. 20, ore 21:10 – The Flash – Ezra Miller interpreta Barry Allen nel cinecomic diretto da Andy Muschietti.

– – Ezra Miller interpreta Barry Allen nel cinecomic diretto da Andy Muschietti. 20, ore 00:06 – Geostorm – Disaster movie con Gerard Butler.

– – Disaster movie con Gerard Butler. Iris, ore 21:14 – I trecento di Fort Canby – Western con Richard Boone e George Hamilton.

– – Western con Richard Boone e George Hamilton. Iris, ore 23:19 – Corvo Rosso non avrai il mio scalpo – Robert Redford protagonista del western diretto da Sydney Pollack.

La7, TV8 e Nove: cosa guardare stasera

La7, ore 20:35 – Otto e Mezzo – Lilli Gruber conduce l’approfondimento dell’access prime time.

– – Lilli Gruber conduce l’approfondimento dell’access prime time. La7, ore 21:15 – diMartedì – Giovanni Floris propone confronti politici, reportage e interviste sui principali temi della settimana.

– – Giovanni Floris propone confronti politici, reportage e interviste sui principali temi della settimana. TV8, ore 21:40 – X Factor 2026 – Audizioni, seconda parte – Proseguono le selezioni della ventesima edizione del talent musicale.

– – Proseguono le selezioni della ventesima edizione del talent musicale. Nove, ore 21:30 – Geopop racconta – Fukushima – Andrea Moccia ricostruisce il disastro avvenuto nel 2011 nella centrale nucleare giapponese.

– – Andrea Moccia ricostruisce il disastro avvenuto nel 2011 nella centrale nucleare giapponese. Nove, ore 00:00 – Geopop racconta – Chernobyl – Replica dell’appuntamento dedicato al disastro nucleare del 1986.

I film di stasera in TV martedì 22 settembre 2026

C’è ancora domani – Rai 1, ore 21:30. Nella Roma del secondo dopoguerra, Delia vive con il marito Ivano e i tre figli. La quotidianità della donna è segnata dalle prepotenze dell’uomo e da una società nella quale le possibilità di emancipazione femminile sono ancora fortemente limitate. Una lettera inattesa le offre però l’occasione di immaginare un futuro differente.

– Rai 1, ore 21:30. Nella Roma del secondo dopoguerra, Delia vive con il marito Ivano e i tre figli. La quotidianità della donna è segnata dalle prepotenze dell’uomo e da una società nella quale le possibilità di emancipazione femminile sono ancora fortemente limitate. Una lettera inattesa le offre però l’occasione di immaginare un futuro differente. The Bricklayer – Italia 1, ore 21:29. Alcuni giornalisti stranieri vengono rapiti e assassinati e le responsabilità sembrano ricadere sulla CIA. L’agenzia richiama in servizio Steve Vail, ex agente dotato di capacità fuori dal comune, per individuare il vero responsabile.

– Italia 1, ore 21:29. Alcuni giornalisti stranieri vengono rapiti e assassinati e le responsabilità sembrano ricadere sulla CIA. L’agenzia richiama in servizio Steve Vail, ex agente dotato di capacità fuori dal comune, per individuare il vero responsabile. 12 Soldiers – Rai 4, ore 21:19. Dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, il capitano Mitch Nelson guida un gruppo delle forze speciali statunitensi in Afghanistan. La squadra deve collaborare con un signore della guerra locale per contrastare i talebani.

– Rai 4, ore 21:19. Dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, il capitano Mitch Nelson guida un gruppo delle forze speciali statunitensi in Afghanistan. La squadra deve collaborare con un signore della guerra locale per contrastare i talebani. Piccolo corpo – Rai 5, ore 21:20. Agli inizi del Novecento, la giovane Agata dà alla luce una bambina senza vita. Convinta dell’esistenza di un luogo nel quale i neonati morti possono tornare a respirare per il tempo necessario a ricevere il battesimo, intraprende un lungo viaggio.

– Rai 5, ore 21:20. Agli inizi del Novecento, la giovane Agata dà alla luce una bambina senza vita. Convinta dell’esistenza di un luogo nel quale i neonati morti possono tornare a respirare per il tempo necessario a ricevere il battesimo, intraprende un lungo viaggio. I tre moschettieri – Rai Movie, ore 21:20. Il giovane D’Artagnan arriva a Parigi e si unisce ad Athos, Porthos e Aramis. I quattro vengono coinvolti in un complotto che minaccia la monarchia francese.

– Rai Movie, ore 21:20. Il giovane D’Artagnan arriva a Parigi e si unisce ad Athos, Porthos e Aramis. I quattro vengono coinvolti in un complotto che minaccia la monarchia francese. The Flash – 20, ore 21:10. Barry Allen usa i propri poteri per tornare indietro nel tempo e impedire la morte della madre. Il suo intervento modifica però il corso della storia e crea una realtà nella quale il destino del mondo è nuovamente in pericolo.

– 20, ore 21:10. Barry Allen usa i propri poteri per tornare indietro nel tempo e impedire la morte della madre. Il suo intervento modifica però il corso della storia e crea una realtà nella quale il destino del mondo è nuovamente in pericolo. Lawless – Cielo, ore 21:15. Nell’America del Proibizionismo, tre fratelli gestiscono una distilleria clandestina. L’arrivo di un agente corrotto deciso a imporre il proprio controllo sul territorio scatena un violento conflitto.

– Cielo, ore 21:15. Nell’America del Proibizionismo, tre fratelli gestiscono una distilleria clandestina. L’arrivo di un agente corrotto deciso a imporre il proprio controllo sul territorio scatena un violento conflitto. I trecento di Fort Canby – Iris, ore 21:14. All’interno di una fortezza situata nel territorio degli Apache, le tensioni tra due ufficiali dell’esercito americano aumentano mentre la minaccia di uno scontro diventa sempre più concreta.

Stasera su Rai 1: C’è ancora domani

Rai 1 propone alle 21:30 C’è ancora domani, film del 2023 che segna l’esordio alla regia cinematografica di Paola Cortellesi. Nel cast figurano Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli, Giorgio Colangeli e Vinicio Marchioni.

La storia è ambientata nella Roma del 1946. Delia è moglie di Ivano e madre di tre figli. La sua esistenza è scandita dal lavoro, dalle responsabilità familiari e dalle continue prepotenze del marito, mentre il suocero Ottorino contribuisce a rendere ancora più difficile la quotidianità domestica.

Fuori casa Delia trova qualche momento di libertà grazie all’amicizia con Marisa. La donna continua inoltre a conservare il ricordo di Nino, un meccanico che aveva conosciuto prima del matrimonio.

Quando la figlia Marcella si fidanza con Giulio, Delia spera inizialmente che il matrimonio possa garantirle un futuro migliore. Una misteriosa lettera ricevuta dalla protagonista cambia però progressivamente il significato delle sue giornate e la spinge verso una scelta decisiva.

Stasera su Rai 2: Boss in incognito con Elettra Lamborghini

Rai 2 propone alle 21:20 una nuova puntata di Boss in incognito. Alla conduzione c’è Elettra Lamborghini, chiamata ad accompagnare imprenditori e lavoratori nell’esperimento televisivo.

Un imprenditore lascia temporaneamente il proprio ruolo dirigenziale e modifica il proprio aspetto per lavorare accanto ai dipendenti senza essere riconosciuto. In questo modo può conoscere dall’interno mansioni, difficoltà e storie personali di chi contribuisce ogni giorno al funzionamento dell’azienda.

Soltanto al termine dell’esperienza viene svelata la vera identità del nuovo collega. Il confronto finale permette al boss di raccontare ciò che ha scoperto e di riconoscere il valore delle persone incontrate durante il percorso.

Stasera su Canale 5: SuperKaraoke con Michelle Hunziker

Canale 5 propone alle 21:20 il terzo appuntamento con SuperKaraoke. A guidare lo spettacolo è Michelle Hunziker, dal grande palco allestito a Ventimiglia.

La formula recupera lo spirito del celebre programma musicale degli anni Novanta e lo trasforma in un evento televisivo nel quale il pubblico è direttamente coinvolto. Grandi successi italiani e internazionali accompagnano le esibizioni degli ospiti e i momenti di intrattenimento.

La musica resta quindi il filo conduttore di una serata costruita per coinvolgere anche gli spettatori da casa, chiamati idealmente a cantare insieme agli artisti e al pubblico presente.

Stasera su Italia 1: The Bricklayer

Italia 1 propone alle 21:29 The Bricklayer, action thriller diretto da Renny Harlin e interpretato da Aaron Eckhart, Nina Dobrev, Clifton Collins Jr. e Tim Blake Nelson.

Qualcuno sta assassinando alcuni giornalisti stranieri facendo ricadere la responsabilità sulla CIA. L’obiettivo è screditare l’agenzia e provocare una crisi internazionale.

Per fermare il responsabile viene richiamato in servizio Steve Vail, ex agente che aveva abbandonato la CIA per condurre una vita completamente diversa. L’uomo deve tornare sul campo e affrontare anche alcuni aspetti irrisolti del proprio passato.

Stasera su TV8: X Factor 2026 continua con le Audizioni

TV8 propone alle 21:40 la seconda parte delle Audizioni di X Factor 2026. La ventesima edizione continua la ricerca degli artisti destinati ad accedere alle successive fasi della competizione.

Al tavolo dei giudici ci sono Paola Iezzi, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Irama. I concorrenti salgono sul palco cercando di ottenere i sì necessari per continuare il percorso nel talent.

Tra interpretazioni sorprendenti, proposte originali e inevitabili delusioni, le Audizioni cominciano a delineare il gruppo di cantanti che potrebbe diventare protagonista dei Live Show.

Stasera sul Nove: Geopop racconta Fukushima

Il Nove propone alle 21:30 Geopop racconta – Fukushima. Andrea Moccia continua il percorso dedicato ai grandi disastri della storia analizzati attraverso la divulgazione scientifica.

La puntata ricostruisce quanto accadde in Giappone l’11 marzo 2011, quando un violentissimo terremoto e il successivo tsunami provocarono una grave emergenza nella centrale nucleare di Fukushima Dai-ichi.

Il programma analizza la concatenazione degli eventi, il funzionamento dell’impianto e le conseguenze dell’incidente, cercando di distinguere i dati scientifici dalle convinzioni errate che ancora circondano la vicenda.

I film su Sky Cinema martedì 22 settembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Jack Reacher – Punto di non ritorno . Tom Cruise torna nel ruolo dell’ex maggiore della polizia militare. Reacher raggiunge Washington per incontrare Susan Turner, ma scopre che la donna è stata arrestata con l’accusa di spionaggio. Convinto della sua innocenza, decide di indagare.

– . Tom Cruise torna nel ruolo dell’ex maggiore della polizia militare. Reacher raggiunge Washington per incontrare Susan Turner, ma scopre che la donna è stata arrestata con l’accusa di spionaggio. Convinto della sua innocenza, decide di indagare. Sky Cinema Uno, ore 23:20 – Swiped . Lily James interpreta Whitney Wolfe Herd nel film ispirato alla storia dell’imprenditrice che ha contribuito alla nascita di Tinder e successivamente fondato Bumble.

– . Lily James interpreta Whitney Wolfe Herd nel film ispirato alla storia dell’imprenditrice che ha contribuito alla nascita di Tinder e successivamente fondato Bumble. Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Hamnet – Nel nome del figlio . Chloé Zhao dirige Jessie Buckley e Paul Mescal nel film tratto dal romanzo di Maggie O’Farrell e dedicato a un momento doloroso della vita della famiglia Shakespeare.

– . Chloé Zhao dirige Jessie Buckley e Paul Mescal nel film tratto dal romanzo di Maggie O’Farrell e dedicato a un momento doloroso della vita della famiglia Shakespeare. Sky Cinema Uno +24, ore 23:25 – Le tigri di Mompracem. Due fratelli sommozzatori in difficoltà economiche vengono coinvolti in una situazione pericolosa legata al mondo del lavoro portuale.

Stasera in TV, martedì 22 settembre: cosa scegliere

Il cinema italiano occupa Rai 1 con C’è ancora domani di Paola Cortellesi, mentre Rai 2 punta sull’intrattenimento con Boss in incognito ed Elettra Lamborghini. Rai 3 propone invece l’approfondimento di Filorosso.

Canale 5 dedica la serata alla musica con SuperKaraoke e Michelle Hunziker. Rete 4 affronta i grandi casi di cronaca con Verità nascoste, mentre Italia 1 sceglie l’action con The Bricklayer.

La7 propone diMartedì con Giovanni Floris. TV8 continua le Audizioni di X Factor 2026, mentre sul Nove Geopop racconta ricostruisce il disastro di Fukushima.

Tra le alternative cinematografiche ci sono 12 Soldiers su Rai 4, Piccolo corpo su Rai 5, I tre moschettieri su Rai Movie, The Flash su 20 e Lawless su Cielo. Sky Cinema Uno propone invece alle 21:15 Jack Reacher – Punto di non ritorno con Tom Cruise.