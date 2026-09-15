Martedì 15 settembre, su Real Time, va in onda un nuovo appuntamento di Primo Appuntamento. Alla conduzione dello show torna Flavio Montrucchio, affiancato dal barman Marco.

Primo Appuntamento 15 settembre, Anna con Biagio

Primo Appuntamento, visibile dalle ore 21:25 circa, non cambia il proprio regolamento. Al centro dello show vi sono otto single, che hanno accettato di partecipare all’esperimento per cercare l’anima gemella. Le persone arrivano al ristorante ed effettuano un appuntamento con una persona che non hanno mai visto prima. Al termine della serata devono decidere se proseguire insieme la serata o se, invece, uscire separati.

A Primo Appuntamento del 15 settembre presenzia Anna. Ha 46 anni, è originaria della Russia e di sé afferma: “Riesco a essere pragmatica e razionale, ma anche dolce e questo mio lato è più nascosto“. Lavora come responsabile nel settore finanziario e attualmente vive a Milano, dove si è trasferita per amore durante una relazione molto importante, ma finita. Ha un figlio di 10 anni. Per lei arriva nel ristorante Biagio, ha 52 anni e fa l’imprenditore. Vive a Borgomanero, si definisce “esigente” e confessa: “In amore ero molto lunatico“.

Luca e Francesco

A Primo Appuntamento del 15 settembre arrivano Luca e Francesco. Hanno entrambi 32 anni, lavorano come modelli e sono legati da un’amicizia che definiscono quasi fraterna. Il loro rapporto è molto forte: hanno convissuto per alcuni mesi, non c’è mai stata alcuna rivalità e fanno quasi tutto insieme. Da qui la scelta di mettersi in gioco ambedue a Primo Appuntamento, per cercare di mettersi alle spalle due storie importanti e terminate a causa di un tradimento subito.

Luca cena con Arianna. Ha 26 anni, è una studentessa di Napoli e ammette: “Non ho vergogna di nulla e infatti faccio molto ridere alle mie amiche“. In amore ha le idee chiare: “Non voglio una persona che si crede la principessa di turno o che pensa di sapere tutto“. Per passare la serata con Francesco, infatti, giunge nel locale Jessica, 29enne che si definisce “una persona complicata” e “molto esigente”. Lavora in uno studio grafico e ha ottenuto il riconoscimento di Miss Mamma.

Primo Appuntamento 15 settembre, Giuseppe e Letizia

Infine, a Primo Appuntamento del 15 settembre ci sono Giuseppe e Letizia. Lui è di Napoli, ha 26 anni e fa il cuoco dell’ospedale. Oltre ai fornelli ha la grande passione per i motori, soprattutto per il quad. È single da alcuni anni e afferma: “In amore non mi è andata bene, ho avuto diverse storie di cui una molto importante che è finita perché c’era una terza persona“. Lei ha 21 anni, è nata vicino a Reggio Emilia ma vive a Verona e studia Promozione Turistica. Ha la passione per la danza e la lettura e spera di trovare una persona con la quale possa condividere i suoi hobby.