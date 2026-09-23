The Love Hypothesis – Il teorema dell’amore è una commedia romantica statunitense del 2026, disponibile dal 23 settembre 2026 su Prime Video. Il film è diretto da Claire Scanlon ed è tratto dal romanzo di Ali Hazelwood.

Lili Reinhart interpreta Olive Smith, dottoranda che bacia impulsivamente il professor Adam Carlsen, interpretato da Tom Bateman. Il gesto dà inizio a una relazione finta utile a entrambi, ma l’esperimento sentimentale produce risultati sempre meno controllabili.

Regia, produzione e protagonisti di The Love Hypothesis – Il teorema dell’amore

La regia è di Claire Scanlon, mentre la sceneggiatura è firmata da Sarah Rothschild. Il film è prodotto da Amazon MGM Studios, MRC Film e Bisous Pictures. Tra i produttori figura Elizabeth Cantillon; Lili Reinhart e Ali Hazelwood partecipano al progetto anche come produttrici esecutive.

Lili Reinhart è Olive Smith, ricercatrice in biologia abituata a fidarsi dei dati più che dei sentimenti. Tom Bateman interpreta Adam Carlsen, docente brillante e temuto. Rachel Marsh è Anh Pham, la migliore amica di Olive, mentre Nicholas Duvernay interpreta Jeremy Langley.

Nel gruppo compaiono anche Jaboukie Young-White nel ruolo di Malcolm Browne e Arty Froushan in quello di Tom Benton. I personaggi collegano la storia romantica alle pressioni, alle gerarchie e alle ambizioni dell’ambiente accademico.

Dove è stato girato?

The Love Hypothesis è stato girato principalmente a Montréal, in Québec. La città canadese ha ricreato l’ambiente universitario californiano nel quale si svolge la storia.

Fra le location utilizzate figura la Concordia University, scelta per laboratori, corridoi e spazi del campus. Alcune riprese aggiuntive sono state effettuate in California, fra Pasadena e Palo Alto, per gli esterni legati all’ambientazione di Stanford.

Il contrasto fra laboratori ordinati e incontri sempre più imprevedibili sostiene il gioco della commedia: Olive tenta di trattare l’amore come un problema verificabile, mentre ogni spazio condiviso con Adam smentisce le sue ipotesi iniziali.

Trama di The Love Hypothesis – Il teorema dell’amore

Olive Smith è una dottoranda impegnata nella ricerca scientifica. Quando capisce che l’amica Anh prova interesse per Jeremy, con il quale Olive aveva avuto una breve relazione, vuole dimostrarle di essere andata avanti.

Per rendere credibile la storia, Olive bacia il primo uomo che incontra. È Adam Carlsen, professore conosciuto per il carattere severo e per gli standard molto alti. Invece di denunciare l’assurdità del gesto, Adam accetta di aiutarla.

I due stabiliscono le regole di una relazione finta. Olive può rassicurare Anh; Adam può contrastare l’immagine che il dipartimento ha costruito intorno a lui. Appuntamenti programmati e gesti concordati diventano però sempre più difficili da distinguere da un vero coinvolgimento.

La situazione si complica quando Olive deve difendere il proprio lavoro e confrontarsi con Tom Benton. Le dinamiche di potere dell’università mettono alla prova sia la sua sicurezza sia la fiducia costruita con Adam.

Spoiler finale

Il film debutta su Prime Video il 23 settembre 2026. Prima della pubblicazione la piattaforma non ha diffuso una descrizione ufficiale completa del finale, e l’adattamento introduce modifiche rispetto al romanzo. Per questo non è corretto attribuire al film ogni dettaglio della conclusione del libro.

La linea narrativa confermata conduce Olive a comprendere che la relazione non è più una messinscena. Anche Adam deve superare la propria riservatezza e mostrare che il sostegno dato a Olive non dipende dall’accordo iniziale.

Il punto di arrivo romantico è la scelta reciproca di Olive e Adam. I dettagli esatti dello scontro conclusivo con Tom Benton e dell’ultima scena cinematografica potranno essere verificati integralmente soltanto dopo l’uscita del film sulla piattaforma.

Cast di The Love Hypothesis – Il teorema dell’amore