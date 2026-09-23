Mercoledì 23 settembre, su Italia 1, esordisce Come ti leggo Page à Vu. Si tratta del nuovo format che segna il ritorno in televisione di Sonia Bruganelli.

Come ti leggo Page à Vu, la nuova avventura da conduttrice

Come ti leggo Page à Vu rappresenta, dunque, un nuovo capitolo professionale per Sonia Bruganelli, che manca dal piccolo schermo da circa un anno, quando ha partecipato come ospite fissa alle puntate su Canale 5 della versione dedicata ai non famosi del Grande Fratello guidata da Simona Ventura.

Sonia Bruganelli, imprenditrice e volto sia della SDL TV che dell’agenzia di produzione e casting SDL 2005, debutta nel ruolo per lei inedito di conduttrice. Le puntate, proposte nella seconda serata del mercoledì, sono fruibili anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

Il cast di ospiti fissi

Come ti leggo Page à Vu ha il nobile obiettivo di riportare il mondo della letteratura al centro della televisione. Il format, infatti, prevede che la conduttrice dialoghi, in ogni appuntamento, con dei volti celebri dello spettacolo italiano. Gli ospiti si raccontano attraverso i libri e i libri stessi vengono approfonditi dai protagonisti, grazie ai quali rivivono le pagine dei grandi classici della letteratura e delle opere più contemporanee.

Per Sonia Bruganelli, il format che prende il via oggi non è il primo da lei realizzato dedicato ai libri. Sulla già citata SDL TV, infatti, ha guidato numerose puntate di I Libri di Sonia, programma nel quale Bruganelli intervistava volti noti del mondo della letteratura e dello spettacolo che raccontavano della loro vita e dei loro libri.

Nella nuova trasmissione di Italia 1, la padrona di casa è affiancata da due co-conduttori. Il primo è Jonas Pepe, fra i protagonisti dell’ultima edizione dedicata ai non famosi del GF, chiamato in questa nuova avventura televisiva a realizzare monologhi sui temi della puntata. La seconda presenza fissa è quella di Silvia Ottanà, bassista che cura l’accompagnamento musicale.

Come ti leggo Page à Vu, gli ospiti

Nella prima puntata della nuova trasmissione partecipa, come ospite, Giulia Salemi. La conduttrice, molto seguita sui social, nel 2020 si è raccontata mediante l’autobiografia intitolata Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato. Altro protagonista dell’appuntamento dell’esordio è il comico, attore e speaker radiofonico Paolo Ruffini, che in carriera ha scritto numerosi libri, l’ultimo dei quali chiamato Benito, presente, un romanzo che intreccia fantasia e storia.