Mercoledì 23 settembre, su Real Time, va in onda la quarta puntata di Matrimonio a prima vista 14. La trasmissione è proposta dalle ore 21:25 circa.

Matrimonio a prima vista 14 quarta puntata, la fase della convivenza

Al centro della quarta puntata di Matrimonio a prima vista 14 tornano le tre coppie formate da Adele con Fabio, Ivan con Giulia e Fabrizio con Sonia. I coniugi, dopo essersi sposati al buio, cioè senza conoscere il proprio partner se non una volta giunti sull’altare, hanno avuto la possibilità di approfondire la reciproca conoscenza durante la settimana in viaggio di nozze. Terminate le vacanze, le coppie fanno il ritorno in Italia, dove devono affrontare la fase probabilmente più complicata dell’esperimento: quella della convivenza.

Al loro fianco i protagonisti possono contare sul sostegno e aiuto degli esperti, ovvero la psicoterapeuta Nada Loffredi, l’esperto di comunicazione Andrea Favaretto e la psicologa Giulia Davanzante, che sono coloro che hanno studiato i loro profili e giudicati compatibili.

Giulia raggiunge Ivan

A Matrimonio a prima vista 14 di oggi Giulia ha raggiunto il marito Ivan a casa sua. Le prime impressioni della donna, però, non sono delle migliori: “Arrivando qua mi sono resa conto che è una vita di paese. Carina, ma quando hai 70 anni. Non fa per me“. Entrambi, tuttavia, hanno ammesso di aver sentito la mancanza l’uno dell’altra nei giorni che hanno passato separati e la donna è Giulia è arrivata ad ammettere: “Mi è capitato raramente di sentirmi così bene con una sorpresa“.

Fabrizio e Sonia, intanto, sono gli unici coniugi ancora alle prese con il viaggio di nozze, che oramai è agli sgoccioli. Dopo un safari in Kenya, marito e moglie si confrontano di nuovo sul loro passato e sulle speranze e aspettative con le quali hanno intrapreso l’esperimento. Lui ha deciso di confidarsi completamente sul suo doloroso passato, mentre lei torna a parlare del dolore per non essere riuscita a diventare mamma.

Matrimonio a prima vista 14 quarta puntata, la tensione fra Adele e Fabio

Durante la quarta puntata del programma, infine, Adele e Fabio devono cercare di ricucire il rapporto. La coppia, infatti, nel primo giorno di convivenza ha avuto un dibattito acceso, che ha lasciato una tensione evidente fra marito e moglie. Lui dichiara: “Ho voglia di chiarire tutto perché non mi piace lasciare le cose in sospeso“. Anche lei è sulla stessa linea, anche se sottolinea: “Avrei preferito che mi abbracciasse e mi dicesse che andava tutto bene, ma voglio vedere come reagisce dopo delle discussioni“. Alla fine, l’occasione per il tanto atteso confronto arriva durante un aperitivo.