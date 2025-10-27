Lunedì 27 ottobre prosegue l’edizione del GF e si prospettano novità. In studio, dopo l’invito arrivato sette giorni fa dalla conduttrice Simona Ventura, al Grande Fratello dovrebbe tornare Sonia Bruganelli, con buona pace dei tre commentatori Floriana Secondi, Ascanio Pacelli e Cristina Plevani.

Grande Fratello Sonia Bruganelli, l’ospitata del 20 ottobre e la capacità di creare dinamiche

Lunedì 20 ottobre, nella consueta puntata del lunedì del Grande Fratello, la conduttrice ha accolto, in studio, un’ospite. Si tratta di Sonia Bruganelli, impegnata in queste settimane nella promozione del suo ultimo libro intitolato Solo quello che rimane. Autobiografia di una lettrice.

Si tratta di un volto decisamente già molto noto ai tanti fan del reality show. D’altronde, ha partecipato come opinionista a svariate edizioni del programma, al fianco da Alfonso Signorini. In tale esperienza ha spesso diviso il pubblico, prendendo più volte delle posizioni impopolari. Divisiva ma mai indifferente, come rischia invece di essere ricordata l’edizione attualmente in programmazione su Canale 5.

Sonia Bruganelli, nonostante la posizione da guest star, il 20 ottobre ha subito messo in mostra le doti già viste in passato, creando un interessante impatto sulla Casa.

Grande Fratello Sonia Bruganelli, un ritorno che potrebbe essere un disperato tentativo di creare dinamiche interessanti

Ma che il ruolo di Sonia Bruganelli non fosse solo quello di semplice ospite, il 20 ottobre scorso, è apparso chiaro sin da subito. La conduttrice, infatti, si è spesso rivolta alla produttrice, che si è fatta trovare pronta, realizzando alcuni interventi decisamente spigolosi e pungenti, che hanno provocato la reazione nei concorrenti.

Non a caso, la puntata del 20 ottobre è stata, di fatto, quella più ricca di contenuti di tutta l’edizione e la stessa percezione la deve aver avuta anche Simona Ventura, che poco prima dei saluti ha ufficialmente invitato Sonia Bruganelli alla puntata odierna.

Sonia Bruganelli, insomma, ha svolto nel migliore dei modi il ruolo da opinionista. Peccato, però, che tale ruolo è già occupato, seppur sotto un altro nome, dai tre ex concorrenti Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani.

Una bocciatura per gli opinionisti?

Inutile girarci intorno: la performance di Sonia Bruganelli, forte dell’esperienza maturata negli scorsi anni, ha messo in ombra i tre commentatori. Essi, a dir la verità, non hanno mai brillato nell’edizione attualmente in corso, non riuscendo ad alimentare le dinamiche di uno show in enorme sofferenza di ascolti e che richiederebbe uno scossone. Ma l’invito a tornare in studio che Ventura ha rivolto a Bruganelli, per il momento esteso solamente alla puntata odierna, sa di vera e propria bocciatura per i tre opinionisti.