Martedì 29 settembre, su Real Time, va in onda una nuova puntata di Primo Appuntamento. La trasmissione, guidata da Flavio Montrucchio, è proposta dalle 21:25 circa.

Primo Appuntamento puntata 29 settembre, Asia con Federico

Durante Primo Appuntamento del 29 settembre partecipa Asia. Ha 18 anni, è originaria di Torino ed è una studentessa del quinto anno delle superiori. Ha la passione per l’arte e per i girasoli, il suo fiore preferito. È single da qualche mese ed è alla ricerca di un ragazzo in grado di prenderla emotivamente. Afferma: “Non ho mai avuto rapporti intimi perché attendo il ragazzo giusto, ma capisco che questo aspetto possa spaventare una persona intenzionata ad avere solamente una scappatella di un giorno“.

Passa la serata con Federico, 19enne di Torino. Lavora come giardiniere ed è single da diversi mesi. Confessa: “Ho avuto diverse frequentazioni, le mie esperienze le ho fatte, ma al momento vorrei conoscere una ragazza per la quale possa valere la pena impegnarsi“.

Alexandra cena con Giancarlo

Nel corso di Primo Appuntamento del 29 settembre è presente Alexandra. Ha 64 anni, fa la cantante lirica ed appartiene a una famiglia di artisti. È nata a Belgrado, ma da diversi anni vive in Italia, a Pescara. Di sé racconta: “Il canto è un lavoro bellissimo, che ti permette di viaggiare e ricevere l’amore del pubblico. Sono arrivata in Italia per amore, insieme a mio marito. Si è trattato di un amore unico, ma non tutti hanno il privilegio di invecchiare insieme e io da cinque anni sono vedova. Il mio cuore si è fermato e ho smesso di cantare, ma ora forse sono di nuovo pronta a conoscere altre persone“.

La donna cena con Giancarlo. Vive nella provincia di Viterbo, ha 63 anni e fa l’informatico. Da diversi anni è single e si definisce “zoppo” per non avere una donna al suo fianco. Ha alle spalle un matrimonio interrotto dopo 25 anni e oggi ammette: “Per amore sono disponibile a smussare degli angoli del mio carattere, ma ovviamente ci dev’essere una reciprocità anche in questo“.

Primo Appuntamento puntata 29 settembre, Daniele e Maria

A Primo Appuntamento del 29 settembre c’è Daniele. Ha 42 anni, arriva dalla provincia di Salerno ed è in sedia a rotelle dopo un incidente. In seguito al sinistro si è appassionato del mondo dello sport e oggi si definisce uno sportivo, al punto da aver vinto il titolo di campione europeo di pallanuoto. Si descrive un “disabile tutto fare”, perché ha mille passioni ed è sempre in attività. Circa quattordici anni fa ha avuto un grave incidente in moto che gli ha causato una lesione al midollo e da quel momento non ha più avuto una relazione a lungo termine.

Per lui arriva nel locale Maria. Ha 42 anni, vive a Otranto nonostante abbia origini brasiliane ed è una Oss. Si definisce una persona solare e vorrebbe incontrare un uomo capace di non abbattersi mai, moro e che sia attento alla sua cura personale. È convinto che in amore non ci siano limiti: l’importante è che ci sia un sentimento forte e un coinvolgimento.

Daniel e Michela

Durante Primo Appuntamento di oggi torna Daniel. Si tratta del pugile 30enne di Castel Gandolfo, che ha partecipato poche settimane fa a un appuntamento al buio con una ragazza che aveva già visto. Le cose, però, non sono andate come sperato e oggi è pronto a incontrare un’altra persona, questa volta completamente sconosciuta. Per lui il pugilato è fondamentale, in quanto lo ha aiutato a metabolizzare la rabbia per la morte della mamma avvenuta quando era appena adolescente.

Incontra Michela, romana di 25 anni. Fa l’estetista e ammette: “Sono diventata molto esigente, cerco una persona che sia perfetta per me“. L’ultima sua relazione è durata due anni ed è sfociata anche in una convivenza. Le differenze caratteriali, però, hanno portato alla rottura e la ragazza, oggi, è single da tre anni.