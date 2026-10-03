Si riaccende il daytime del pomeriggio di Rai 1. Sabato 3 ottobre, infatti, partono le nuove edizioni di Bar Centrale e Ciao Maschio, trasmissioni riconfermate dalla TV di Stato dopo i risultati ottenuti nella passata stagione.

Bar Centrale Ciao Maschio 3 ottobre, le novità del format di Elisa Isoardi

La prima ad andare in onda, sabato 3 ottobre, è Elisa Isoardi. La conduttrice, infatti, dalle ore 14:00 su Rai 1 dà il via alla nuova stagione di Bar Centrale, programma realizzato dalla Direzione Intrattenimento DayTime in collaborazione con la Stand By Me.

Non cambia, rispetto all’anno passato, il funzionamento del format. Ogni settimana la conduttrice si collega da un bar di un piccolo paese della provincia italiana, nella quale è presente l’inviato Lorenzo Branchetti. I cittadini e gli ospiti presenti in studio sono chiamati a commentare, per circa un’ora, alcune delle notizie principali della settimana.

Cambia il cast fisso

Per quanto riguarda il cast di opinionisti, a Bar Centrale è confermata in primis la presenza di Gigi Marzullo. Al suo fianco torna Serena Bortone, conduttrice impegnata tutti i giorni su Rai Radio2 con il format Radio2 Stai Serena. Si risiede in studio anche Rosanna Lambertucci, conduttrice e scrittrice che nella passata stagione ha spesso dato vita a confronti accesi con Bortone. Il trio di opinionisti è completato da Francesco Giubilei, direttore di Historica edizioni e Giubilei Regnani editore, nonché ospite ricorrente in numerosi talk show politici. Non è più in studio ma fa comunque parte del cast del programma lo scrittore e intellettuale Davide Rondoni, che si collega da casa per commentare i fatti di cui si discute nella puntata.

Bar Centrale Ciao Maschio 3 ottobre, le interviste di Nunzia De Girolamo

Sempre dal 3 ottobre su Rai 1, ma dalle 17:10, Nunzia De Girolamo inaugura una nuova stagione di Ciao Maschio. La conduttrice, ogni settimana, accoglie alcuni volti noti dello sport, della musica e della televisione italiana, per raccontare in ogni sfaccettatura ciò che significa, oggi, essere un uomo. Gli ospiti vengono prima intervistati singolarmente, poi partecipano a un talk su un determinato tema. Nel cast fisso insieme alla conduttrice c’è il Gruppo delle Swingeresse, introdotto dodici mesi fa e che cura l’accompagnamento musicale. Al fianco delle artiste c’è una new entry, cioè il comico e imitatore Antonio Mezzancella. Inoltre, gli appuntamenti sono introdotti da una donna differente ogni sabato e la cui identità sarà svelata solamente nel corso delle puntate.