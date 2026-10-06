Martedì 6 ottobre, in prima serata su Rai 2, va in onda la terza puntata di Boss in incognito 2026. Lo show è visibile a partire dalle ore 21:25 circa.

Boss in incognito 2026 terza puntata, gli ascolti continuano a essere positivi

Alla conduzione di Boss in incognito è confermata, anche questa settimana, Elettra Lamborghini. La cantante, attualmente nel cast di giudici di Tale e Quale Show, è dunque la protagonista della versione italiana del format Undercover Boss creato da Studio Lambert e licenziato da All3Media International. La trasmissione è realizzata dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, che ha lavorato con la collaborazione della Endemol Shine Italy.

Gli ascolti della trasmissione hanno messo in evidenza un calo. Il debutto del 22 settembre scorso aveva tenuto compagnia a 753 mila spettatori, con una share del 5,7%. La puntata del 29 settembre, invece, è scesa a 643 mila telespettatori, con una share del 4,7%.

Protagonista Enrico Pascarella di Cooltra Italia

Non cambia, nella terza puntata di Boss in incognito 2026, il regolamento del programma. In ogni puntata è protagonista un boss di un’azienda molto nota del nostro paese, che per una settimana sceglie di andare in incognito per incontrare i propri operai e vedere in prima persona i punti di forza e i limiti delle proprie lavorazioni. La seconda puntata è visibile anche in streaming su RaiPlay.

Al centro dell’appuntamento c’è Enrico Pascarella, Amministratore Delegato di Cooltra Italia. Si tratta di un’azienda che da tempo è attiva nel fornire soluzioni di mobilità sostenibile su due ruote attraverso lo scooter sharing. Nata in Spagna, la società è sbarcata nel nostro paese oramai dodici anni fa, nel giugno del 2014.

Boss in incognito 2026 terza puntata, le storie dei dipendenti

Al centro della terza puntata di Boss in incognito 2026, Pascarella incontra, in primis, Daniel, che mostra in che modo pratica quotidianamente l’attività di pulizia dei mezzi che poi sono destinati a essere messi a noleggio. In compagnia di Davide, invece, il protagonista ha la possibilità di cimentarsi nel fondamentale cambio delle batterie.

Nel terzo giorno in incognito, l’Amministratore Delegato incontra Erika, dipendente a cui è affidato il ruolo di accogliere i clienti e accompagnarli nel noleggio. L’avventura sotto mentite spoglie, per Pascarella, si conclude insieme a Simone, che dall’officina lo guida nella riparazione dei veicoli.

Come sempre, per una sola giornata, Elettra Lamborghini si cimenta in incognito in compagnia di Maurizio. I due si destreggiano nel traffico della città per occuparsi della manutenzione dei mezzi della flotta.