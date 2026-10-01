Mercoledì 30 settembre, Rai 1 ha mandato in onda la seconda puntata di Tale e Quale Show 2026. Alla conduzione del format, al via alle 21:40 circa, ha presenziato Carlo Conti.

Tale e Quale Show 2026 seconda puntata, Ubaldo Pantani quarto giudice

In occasione della seconda puntata di Tale e Quale Show, dunque, è tornata la giuria formata da Cristiano Malgioglio, Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini. Dopo Fabio Fazio al debutto, per l’appuntamento odierno nel ruolo di quarto giudice è stato accolto Ubaldo Pantani, imitatore che Conti ha già voluto con sé sul palco del Festival di Sanremo e che da tempo fa parte del cast fisso di ospiti del Tavolo di Che tempo che fa e del GialappaShow. È possibile rivedere lo show anche in streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay.

Selma ottiene la seconda vittoria consecutiva

Nella diretta di Tale e Quale Show di ieri si sono esibiti tutti gli undici protagonisti dell’edizione, che hanno portato sul palco le imitazioni di artisti celebri sia nazionali che internazionali. Al termine, gli sfidanti hanno indicato il concorrente migliore, mentre i giudici hanno fornito la loro classifica delle performance, dalla peggiore alla preferita.

L’insieme di questi esiti ha formato la classifica finale, che ha premiato, per la seconda settimana di fila, Selma. Quest’ultima, infatti, è riuscita a trionfare portando sul palco l’imitazione di Beyoncé cantando Listen e ricevendo 65 punti. A poca distanza, a quota 62 punti, si posiziona Andrea Perroni, che è riuscito a emozionare il pubblico e i giudici con il suo ricordo/omaggio a Franco Califano con Minuetto. Al terzo posto, per chiudere il podio, c’è Maddalena Corvaglia: la sua performance con Try di Pink ha ricevuto 61 punti.

Tale e Quale Show 2026 seconda puntata, il resto della classifica

Per quanto riguarda il resto della classifica della seconda puntata di Tale e Quale Show, al quarto posto con 51 punti c’è Max Paiella che ha intonato il brano It’s Not Unusual di Tom Jones. In quinta posizione, con Dimenticarsi alle 7 di Elodie, si è fermata Roberta Morise, capace di ottenere 50 punti. Indietro di appena una lunghezza c’è Stefano Meloccaro, che ha stupito tutti con la performance di Baila Morena di Zucchero.

Settima e ottava posizione sono andate a Vladimir Randazzo (43 punti) e Paola Perego (34 punti). Il primo ha tentato di replicare lo stile di Achille Lauro con Amor, la seconda ha portato sul palco Sylvie Vartan con Buonasera, buonasera. Il terzetto che chiude la classifica è formata da Jasmine Carrisi con Ci pensiamo domani di Angelina Mango (32 punti), Anna Pettinelli con Che Fastidio! di Ditonellapiaga (29 punti) e Flavio Insinna con Gabriele Cirilli in un improbabile medley con Una lacrima sul viso, Love Me Tender e Tutti Frutti di Bobby Solo ed Elvis Presley (28 punti).