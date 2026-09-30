Stasera in TV, giovedì 1 ottobre 2026, Rai 1 propone il debutto della quarta stagione di Doc – Nelle tue mani, mentre Canale 5 punta sulla soap turca Racconto di una notte. Rai 2 dedica la serata all’approfondimento con Ore 14 Sera, Rai 3 trasmette Le cose che non sai, Rete 4 propone Dritto e rovescio e Italia 1 torna con Le Iene. Su La7 spazio a Piazzapulita, mentre TV8 sceglie il film The Equalizer – Il vendicatore.

Programmi TV di giovedì 1 ottobre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Doc – Nelle tue mani 4 . Primo episodio della quarta stagione, intitolato Tutto scorre . Al rientro dal periodo di aspettativa, Doc trova un reparto cambiato, con Giulia primaria e nuovi problemi da affrontare.

– . Primo episodio della quarta stagione, intitolato . Al rientro dal periodo di aspettativa, Doc trova un reparto cambiato, con Giulia primaria e nuovi problemi da affrontare. Rai 2, ore 21:20 – Ore 14 Sera . La cronaca, i principali fatti del giorno e i gialli più seguiti vengono approfonditi in diretta con ospiti, inviati e commenti in studio.

– . La cronaca, i principali fatti del giorno e i gialli più seguiti vengono approfonditi in diretta con ospiti, inviati e commenti in studio. Rai 3, ore 21:15 – Le cose che non sai . Eleonora Daniele conduce un viaggio tra storie di celebrità, segreti, testimonianze, documenti, filmati, fotografie e lettere.

– . Eleonora Daniele conduce un viaggio tra storie di celebrità, segreti, testimonianze, documenti, filmati, fotografie e lettere. Rete 4, ore 21:33 – Dritto e rovescio . Paolo Del Debbio guida il talk politico ed economico prodotto da Videonews, con l’attualità raccontata attraverso ospiti e protagonisti.

– . Paolo Del Debbio guida il talk politico ed economico prodotto da Videonews, con l’attualità raccontata attraverso ospiti e protagonisti. Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte . In prima TV, la soap turca prosegue con gli episodi 83 e 84: Salih resta turbato dalla scoperta su Sare e cerca un confronto con Mahir.

– . In prima TV, la soap turca prosegue con gli episodi 83 e 84: Salih resta turbato dalla scoperta su Sare e cerca un confronto con Mahir. Italia 1, ore 21:11 – Le Iene . Il programma torna con servizi, inchieste e approfondimenti raccontati dagli inviati, con la conduzione di Veronica Gentili .

– . Il programma torna con servizi, inchieste e approfondimenti raccontati dagli inviati, con la conduzione di . La7, ore 21:15 – Piazzapulita . Corrado Formigli conduce una nuova puntata del talk, tra confronti politici, reportage internazionali e inchieste.

– . Corrado Formigli conduce una nuova puntata del talk, tra confronti politici, reportage internazionali e inchieste. TV8, ore 21:40 – The Equalizer – Il vendicatore . Action con Denzel Washington , ispirato alla serie anni Ottanta Un giustiziere a New York.

– . Action con , ispirato alla serie anni Ottanta Un giustiziere a New York. Nove, ore 21:30 – Buy It Now – Mai più senza . Gabriele Corsi conduce il format in cui persone comuni e piccoli imprenditori presentano la propria idea a potenziali clienti e a una giuria di esperti.

– . Gabriele Corsi conduce il format in cui persone comuni e piccoli imprenditori presentano la propria idea a potenziali clienti e a una giuria di esperti. Rai 4, ore 21:19 – Beast . Thriller psicologico ambientato sull’isola di Jersey, dove una giovane donna segnata da un passato difficile incontra un uomo misterioso.

– . Thriller psicologico ambientato sull’isola di Jersey, dove una giovane donna segnata da un passato difficile incontra un uomo misterioso. Rai 5, ore 21:19 – Nessun dorma – Il meglio di… . Il salotto musicale di Massimo Bernardini propone il grande direttore Roberto Abbado e la voce pop-rock di Irene Grandi.

– . Il salotto musicale di Massimo Bernardini propone il grande direttore Roberto Abbado e la voce pop-rock di Irene Grandi. Rai Movie, ore 21:10 – Sicario . Action thriller con al centro una missione dell’FBI contro i cartelli della droga nella zona di confine tra Stati Uniti e Messico.

– . Action thriller con al centro una missione dell’FBI contro i cartelli della droga nella zona di confine tra Stati Uniti e Messico. Rai Premium, ore 21:20 – Un’estate a Creta . Film sentimentale ambientato sull’isola greca, tra crisi personali, eredità e nuovi inizi.

– . Film sentimentale ambientato sull’isola greca, tra crisi personali, eredità e nuovi inizi. Cielo, ore 21:20 – A Dangerous Man – Solo contro tutti. Action con un uomo appena uscito di prigione che diventa testimone scomodo di uno scambio criminale.

Stasera su Rai 1: Doc – Nelle tue mani 4

Rai 1 propone dalle 21:30 la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani. Il primo episodio, Tutto scorre, segna il rientro di Doc dopo un periodo di aspettativa. Il reparto, però, non è più lo stesso: Giulia è diventata primaria e i tagli al personale aumentano la pressione su medici e pazienti.

La serata prosegue alle 22:30 con il secondo episodio, Qui e ora. Prima della fiction, Rai 1 trasmette Reazione a catena, Tg1, Cinque Minuti e Affari tuoi.

Stasera su Canale 5: Racconto di una notte

Canale 5 propone dalle 21:21 Racconto di una notte. La soap turca occupa la prima serata con due episodi in prima TV, dopo l’appuntamento preserale con Caduta libera, il Tg5 e La Ruota della Fortuna.

Nell’episodio 83, Salih è ancora turbato dopo aver scoperto che Sare è la figlia di Kursat e cerca un confronto con Mahir, che però lo liquida in fretta perché preso da altri pensieri. A seguire, Canale 5 trasmette anche gli episodi di Tutto per la mia famiglia.

Stasera su Rai 2: Ore 14 Sera

Rai 2 propone alle 21:20 Ore 14 Sera. Il programma affronta la cronaca e i principali fatti del giorno, con particolare attenzione ai casi che appassionano il pubblico e agli aggiornamenti raccontati dagli inviati.

La prima serata arriva dopo TG2 Post. Nel tardo pomeriggio, Rai 2 lascia spazio anche alla partita di qualificazione agli Europei Under 21 2027 tra Armenia e Italia.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di giovedì 1 ottobre 2026 spiccano The Equalizer – Il vendicatore su TV8, Beast su Rai 4, Sicario su Rai Movie, Un’estate a Creta su Rai Premium e A Dangerous Man – Solo contro tutti su Cielo. In seconda serata, il canale 20 propone anche Kingsman: Il cerchio d’oro.

I film su Sky Cinema giovedì 1 ottobre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Giustizia privata. Gerard Butler interpreta Clyde Shelton, uomo deciso a ottenere giustizia dopo l’omicidio della moglie e della figlia.

Sky Cinema Uno, ore 23:10 – Road House. Action diretto da Doug Liman con Jake Gyllenhaal, nei panni di un ex combattente di arti marziali UFC che accetta un lavoro da buttafuori.

Sky Cinema Stories, ore 21:15 – Jeanne du Barry – La favorita del Re. Johnny Depp è nel film ispirato alla vita dell’ultima amante di Luigi XV.

Sky Cinema Stories, ore 23:15 – Official Secrets – Segreto di stato. Thriller biografico con Keira Knightley e Ralph Fiennes, ambientato nel 2003.

Sky Cinema Collection dedica la giornata ai grandi titoli d’avventura e fantastici, con film come King Kong e Troy nella programmazione del 1 ottobre.