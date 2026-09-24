Mercoledì 23 settembre è andata in onda, su Rai 1, la prima puntata di Tale e Quale Show 2026. La nuova edizione dello show è andata in onda ricca di numerose novità, a partire dalla giuria.

Tale e Quale Show 2026 prima puntata, Fabio Fazio torna in Rai per promuovere un format della concorrenza

Alla conduzione di Tale e Quale Show 2026 è tornato Carlo Conti, che per la nuova edizione ha scelto di puntare, sul ruolo di giudici, sulla conferma Cristiano Malgioglio e sulle novità Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini. Ai tre, ogni settimana, si unirà un volto celebre della televisione o del cinema italiano.

Per il debutto in tale ruolo c’era Fabio Fazio, protagonista sul NOVE con Che tempo che fa e che è tornato in Rai dopo diversi anni di assenza. Un’ospitata che ha senz’altro alimentato la curiosità sullo show, ma che nei fatti è servita più all’ospite che al programma. Fazio, d’altronde, è tornato sulla TV di Stato per promuovere Che tempo che fa-Il Tavolo, un nuovo format della concorrenza, andando in onda su NOVE proprio contro Tale e Quale Show.

Selma guida la classifica

Per quanto riguarda la gara vera e propria, colei che ha vinto la prima puntata di Tale e Quale Show 2026 è Selma, che ha ottenuto 69 punti con l’imitazione di Raye sulle note di Where Is My Husband?. Al secondo e terzo posto ci sono Roberta Morise e Andrea Perroni: lei ha ricevuto 65 punti con Bette Davis Eyes di Kim Carnes, mentre lui ha ricevuto 56 punti con I Romantici di Tommaso Paradiso.

Seguono, con 53 e 52 punti, Paola Perego che si è cimentata in La voglia la pazzia di Ornella Vanoni e Stefano Meloccaro cantando Amore bello di Claudio Baglioni. A quota 41 punti ci sono Jasmine Carrisi, che ha imitato Bossa nostra di Gaia, e Max Paiella che ha interpretato Sal Da Vinci con Per sempre sì.

L’improbabile duetto fra TonyPitony e Lady Gaga con The Lady is a Tramp, portato sul palco da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, ha collezionato 40 punti. Dietro c’è Vladimir Randazzo, che con Stupida Sfortuna di Fulminacci ha ottenuto 35 punti. Chiudono, in decima e undicesima posizione, Anna Pettinelli con C’est la ouate di Caroline Loeb e Maddalena Corvaglia con Dai Dai di Shakira, rispettivamente a 31 e 21 punti.

Tale e Quale Show 2026 prima puntata, gli ascolti

Il debutto di Tale e Quale 2026, che rappresenta anche l’esordio del format nel prime time del mercoledì, ha ottenuto ottimi ascolti. Il format, infatti, ha tenuto compagnia a 2 milioni e 600 mila telespettatori, con una share del 19,3%. Un dato che permette a Rai 1 di risultare la prima rete della serata, superando la concorrenza de La Ruota dei Campioni di Scotti e Lui, che nella medesima fascia oraria, dalle 22:15 circa, ha divertito 2 milioni e mezzo di persone con il 16,8%.