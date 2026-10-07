Mercoledì 7 ottobre, su Rai 1, va in onda la terza puntata di Tale e Quale Show 2026. La trasmissione è proposta dalle ore 21:30 circa ed è condotta da Carlo Conti.

Tale e Quale Show 2026 terza puntata, la giuria

Durante la diretta di Tale e Quale Show di oggi, in onda dagli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma e visibile anche in streaming e on demand su RaiPlay, si esibiscono tutti gli undici protagonisti dell’edizione. Essi, in particolare, si alternano sul palco con l’obiettivo di imitare i grandi artisti della musica italiana e internazionale.

Il compito di valutare tutte le performance è affidato alla giuria formata, in primis, dal veterano Cristiano Malgioglio, alla sua sesta edizione consecutiva nel ruolo. Al suo fianco ci sono Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini, che invece hanno debuttato quest’anno. Il quarto giudice è Massimo Ceccherini.

Le imitazioni previste

La concorrente più attesa nella terza puntata di Tale e Quale Show è senza dubbio Selma. Quest’ultima, d’altronde, ha vinto sia il primo che il secondo appuntamento ed è determinata a confermarsi. Oggi deve imitare Alicia Keys, artista di caratura internazionale che Conti ha ospitato nell’ultimo Festival di Sanremo.

A Maddalena Corvaglia, invece, è lanciata la sfida di imitare Geri Halliwell, seguita da Max Paiella che interpreta Francesco Gabbani. Dopo essersi cimentata con Angelina Mango, la giovane Jasmine Carrisi deve cercare di trasformarsi in Anna. Altra sfida difficile è quella di Stefano Meloccaro: il giornalista, infatti, porta sul palco la sua versione personale di Gianni Morandi.

Dopo aver chiuso al penultimo posto nella seconda puntata, la speaker Anna Pettinelli è chiamata al riscatto con il tributo-omaggio a Doris Day. La serata prosegue con Andrea Perroni e Paola Perego: il primo porta il rapper Geolier, la seconda Orietta Berti. La sfida Loredana Bertè, invece, è stata assegnata a Roberta Morise. Infine, il duo formato da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli firma l’improbabile duetto fra due geni della comicità mondiale, ovvero Totò e Charlie Chaplin.

Tale e Quale Show 2026 terza puntata, il regolamento

Al termine di tutte le performance, nella terza puntata di Tale e Quale Show i concorrenti sono chiamati a individuare quale, fra loro, è il più meritevole di un punteggio bonus. A seguire, ogni giudice stila la propria classifica di gradimento. Anche il pubblico da casa può esprimere i propri voti mediante Instagram, Facebook e X: le tre più votate ricevono rispettivamente 5, 3 e 1 punti. L’insieme di queste preferenze forma la classifica finale e individua l’artista vincitore.