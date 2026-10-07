Carrie è una serie tv horror statunitense del 2026, sviluppata da Mike Flanagan e in uscita il 7 ottobre su Prime Video. La prima stagione comprende otto episodi, distribuiti insieme. Il progetto adatta il romanzo d’esordio di Stephen King, pubblicato nel 1974, con Summer H. Howell nel ruolo di Carrie White.

La protagonista è un’adolescente cresciuta in isolamento, sotto il controllo della madre Margaret. L’ingresso nella scuola pubblica la espone a un mondo che non sa interpretare, proprio mentre scopre capacità telecinetiche. La nuova versione colloca la storia nell’epoca dei social, ampliando le conseguenze del bullismo oltre gli spazi della scuola.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Carrie

La serie è prodotta da Amazon MGM Studios, con il coinvolgimento di Intrepid Pictures e Red Room Pictures. Flanagan ricopre gli incarichi di autore, showrunner e produttore esecutivo. Fra i produttori esecutivi figurano anche Trevor Macy e Stephen King.

Flanagan dirige gli episodi 1, 2, 7 e 8. I quattro capitoli centrali sono affidati, nell’ordine, a Kate Siegel, Axelle Carolyn, Kyra Sedgwick e Hiromi Kamata. La fotografia è di Michael Fimognari e le musiche dei Newton Brothers, collaboratori associati a diversi progetti del regista.

Accanto a Howell, Samantha Sloyan interpreta Margaret White. Siena Agudong è Sue Snell e Alison Thornton è Chris Hargensen. Amber Midthunder interpreta Miss Desjardin, mentre Matthew Lillard è il preside Grayle. La distribuzione dei personaggi fra casa e scuola permette di osservare come le reazioni degli adulti accompagnino, o aggravino, l’isolamento della ragazza.

Dove è stata girata Carrie?

Le riprese sono state realizzate nel 2025 nell’area di Vancouver, nella Columbia Britannica canadese. Uno dei set riconoscibili è il vecchio edificio della Eric Hamber Secondary School, trasformato nella scuola frequentata da Carrie. La costruzione offre corridoi, ingressi e spazi scolastici concreti all’ambiente immaginato per la serie.

La lavorazione ha interessato anche Cloverdale, a Surrey, dove alcune strade e vetrine sono state adattate all’ambientazione statunitense. La geografia produttiva canadese ricrea quindi quella narrativa del Maine. L’incontro fra edifici reali, allestimenti e ambienti di studio consente di dare continuità al percorso della protagonista dalla casa alla scuola e alla vita della cittadina.

Trama della serie tv Carrie

La morte improvvisa del padre cambia l’esistenza di Carrie White. Dopo essere cresciuta lontana dai coetanei, la ragazza deve affrontare l’inserimento nella scuola pubblica. Non possiede gli strumenti sociali con cui gli altri studenti gestiscono amicizie, popolarità e conflitti.

A casa continua a subire il controllo di Margaret, la cui visione religiosa influenza il modo in cui interpreta il corpo, la crescita e l’autonomia della figlia. Il bisogno di trovare accoglienza fuori dalle mura domestiche diventa per Carrie particolarmente forte, ma la espone anche alla crudeltà dei compagni.

Un episodio di bullismo assume una dimensione virale. L’umiliazione può essere riprodotta, condivisa e commentata, rendendo difficile sottrarsi allo sguardo degli altri. Il meccanismo aggiorna una delle tensioni centrali del romanzo: la violenza del gruppo verso una persona resa vulnerabile dall’isolamento.

Contemporaneamente emergono poteri telecinetici, attraverso i quali Carrie può agire sugli oggetti con la mente. La trasformazione soprannaturale si intreccia con quella adolescenziale. Ciò che la distingue dagli altri non è soltanto un motivo di paura, ma anche una possibilità di reagire a un mondo che la considera indifesa.

Il rapporto con Sue Snell introduce il tema della responsabilità dopo un comportamento crudele, mentre Chris Hargensen incarna l’ostilità che continua ad alimentarsi. Il ballo scolastico appartiene all’immaginario della storia, ma la costruzione in otto episodi permette alla nuova versione di sviluppare relazioni e conseguenze con tempi diversi da quelli cinematografici.

Come finisce Carrie: cosa sappiamo del finale

Il finale della versione Prime Video non è ancora verificato. Alla data del 6 ottobre 2026 la distribuzione completa è prevista per il giorno successivo. Le anticipazioni disponibili non consentono di ricostruire con sicurezza le ultime scene e il destino dei singoli personaggi.

Il romanzo e i precedenti adattamenti propongono esiti conosciuti, ma non costituiscono una conferma della conclusione scelta da Flanagan. Questa sezione riguarda esclusivamente la serie del 2026: non attribuisce quindi alla nuova Carrie la morte, la sopravvivenza o le scene conclusive di altre versioni.

Cast di Carrie