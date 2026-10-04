Francesco Il Cantico con Roberto Benigni, in onda questa sera, domenica 4 ottobre 2026, su Rai 1, accompagna le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. Il progetto, però, ha una storia precedente: era già stato presentato e distribuito da Paramount+ nel 2022, quasi quattro anni prima dell’attuale ricorrenza. È quindi necessario distinguere l’occasione della programmazione televisiva dall’origine dell’opera.

A documentarlo è una mail promozionale di Paramount+ datata 2 dicembre 2022, che annunciava l’arrivo dello speciale sulla piattaforma dall’8 dicembre dello stesso anno. Il titolo e il protagonista erano già gli stessi: Francesco il Cantico, interpretato dal premio Oscar Roberto Benigni.

La mail del 2 dicembre 2022: l’annuncio di Paramount+

L’apertura della comunicazione era esplicita: «Presenta in esclusiva da giovedì 8 dicembre», seguita dal nome di Roberto Benigni e dal titolo dello speciale. Il testo descriveva il prodotto come un’interpretazione del testo poetico di Francesco d’Assisi, realizzata dall’attore e proposta per la prima volta in streaming.

La promozione comprendeva anche trailer, immagini e locandina. Non si trattava, dunque, del semplice annuncio di un progetto futuro: Paramount+ stava promuovendo un contenuto con una data di uscita imminente e materiali già disponibili.

La cronologia trova conferma anche nelle notizie pubblicate all’epoca: già il 16 novembre 2022, ANSA annunciava l’uscita di Francesco il Cantico su Paramount+ per l’8 dicembre.

Gli 800 anni di San Francesco e la messa in onda su Rai 1

Presentare Francesco Il Cantico come un progetto nato appositamente per l’ottavo centenario della morte del Santo sarebbe quindi impreciso. L’opera originaria risale al 2022, mentre la programmazione su Rai 1 si inserisce nelle celebrazioni del 2026.

Occorre però mantenere un’altra distinzione: l’esistenza dello speciale del 2022 non dimostra, da sola, che la versione televisiva di questa sera sia identica in ogni dettaglio. Nel presentare i palinsesti, ANSA aveva parlato di una possibile rivisitazione dello speciale già distribuito da Paramount+. Il precedente del 2022 è dunque documentato; l’eventuale presenza di modifiche nella proposta Rai è una questione separata. La notizia ANSA sui palinsesti Rai.

Di cosa parla Francesco Il Cantico con Roberto Benigni

Come spiegava già la comunicazione Paramount+, Benigni racconta la vita di Francesco d’Assisi attraverso aneddoti, conflitti e trasformazioni, per poi accompagnare il pubblico nella lettura del Cantico delle Creature, conosciuto anche come Cantico di Frate Sole.

Al centro ci sono la fratellanza, il rapporto con la natura e l’attenzione agli ultimi. Temi che rendono lo speciale coerente con la ricorrenza celebrata questa sera, ma che appartenevano già al progetto presentato nel 2022. La mail del 2 dicembre 2022 fissa questo punto: Francesco Il Cantico aveva già un titolo, una campagna promozionale e una data di debutto ben prima delle celebrazioni del 2026.