Stasera in TV, lunedì 5 ottobre 2026, Rai 1 dedica la serata alla UEFA Nations League con Italia-Turchia, in diretta dallo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Canale 5 propone una nuova puntata del Grande Fratello Vip, mentre Rai 2 trasmette il film La ragazza della palude. Rai 3 torna con Lo Stato delle Cose, Rete 4 punta su Quarta Repubblica e Italia 1 sceglie l’action Jack Reacher: Punto di non ritorno. Su La7 spazio a La torre di Babele, TV8 propone Io prima di te e Nove torna con Little Big Italy.
Programmi TV di lunedì 5 ottobre 2026
- Rai 1, dalle ore 20:30 – Italia-Turchia. Gli Azzurri affrontano la Turchia nella UEFA Nations League 2026/2027, in diretta dallo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna.
- Rai 2, ore 21:20 – La ragazza della palude. Film diretto da Olivia Newman, tratto dal romanzo di Delia Owens, con al centro la storia di Kya, giovane donna cresciuta in solitudine nelle paludi della Carolina del Nord.
- Rai 3, ore 21:15 – Lo Stato delle Cose. Massimo Giletti conduce il programma di approfondimento dedicato ai principali temi politici, sociali e di attualità.
- Rete 4, ore 21:33 – Quarta Repubblica. Nicola Porro guida il talk del lunedì sera, tra politica, economia, cronaca e confronto con gli ospiti in studio.
- Canale 5, ore 21:20 – Grande Fratello Vip. Settima puntata del reality condotto da Ilary Blasi, con nuove dinamiche nella Casa, confronti, nomination e aggiornamenti sui concorrenti.
- Italia 1, ore 21:21 – Jack Reacher: Punto di non ritorno. Tom Cruise torna nel ruolo dell’ex maggiore della polizia militare Jack Reacher, coinvolto in una nuova indagine ad alto rischio.
- La7, ore 21:15 – La torre di Babele. Corrado Augias conduce una nuova puntata del programma, tra storia, cultura, politica e riflessioni sull’attualità.
- TV8, ore 21:40 – Io prima di te. Film sentimentale con Emilia Clarke e Sam Claflin, tratto dal romanzo di Jojo Moyes.
- Nove, ore 21:30 – Little Big Italy. Francesco Panella torna alla ricerca dei migliori ristoranti italiani all’estero, tra tradizione, cucina e identità.
- Rai 4, ore 21:20 – High Forces – Emergenza ad alta quota. Action thriller ambientato su un aereo, dove un volo di linea viene travolto da una minaccia improvvisa.
- Rai 5, ore 21:23 – Green Border. Film drammatico di Agnieszka Holland, ambientato lungo il confine tra Bielorussia e Polonia.
- Rai Movie, ore 21:10 – Per un pugno di dollari. Il western di Sergio Leone con Clint Eastwood, primo capitolo della celebre trilogia del dollaro.
Stasera su Rai 1: Italia-Turchia
Rai 1 modifica la normale programmazione del lunedì per trasmettere Italia-Turchia, partita valida per la UEFA Nations League 2026/2027. Il collegamento parte alle 20:30, con il match in diretta dallo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna.
La partita rappresenta l’appuntamento sportivo principale della serata. Dopo il fischio finale, Rai 1 propone Cose nostre e successivamente il Tg1 Sera.
Stasera su Canale 5: Grande Fratello Vip
Canale 5 propone dalle 21:20 una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality torna in diretta con il racconto delle ultime giornate nella Casa, tra tensioni, chiarimenti, alleanze e nuove nomination.
La serata è preceduta da La Ruota della Fortuna. Il programma resta una delle principali alternative all’evento sportivo di Rai 1, con Ilary Blasi al timone della puntata e gli opinionisti pronti a commentare le dinamiche dei concorrenti.
Stasera su Rai 2: La ragazza della palude
Rai 2 propone alle 21:20 La ragazza della palude. Il film racconta la vicenda di Kya Clark, una ragazza cresciuta ai margini della società, in una zona paludosa della Carolina del Nord, dopo essere stata abbandonata dalla famiglia.
La sua vita cambia quando viene coinvolta in un’indagine per omicidio. Il racconto unisce dramma, mistero e formazione, alternando la solitudine della protagonista al peso dei pregiudizi della comunità che la circonda. In seconda serata Rai 2 propone anche Challengers.
I film di stasera in TV
Tra i film in chiaro di lunedì 5 ottobre 2026 spiccano La ragazza della palude su Rai 2, Jack Reacher: Punto di non ritorno su Italia 1, Io prima di te su TV8, High Forces – Emergenza ad alta quota su Rai 4, Green Border su Rai 5, Per un pugno di dollari su Rai Movie, King Arthur su Iris e Se mi vuoi bene su Cine34. Sul canale 20 va in onda anche Tenet, mentre La5 propone A Star is Born.
I film su Sky Cinema lunedì 5 ottobre 2026
Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Top Gun. Tom Cruise interpreta Pete Mitchell, detto Maverick, giovane pilota di caccia ammesso alla prestigiosa scuola per aviatori della Marina americana.
Sky Cinema Uno, ore 23:10 – Afterburn – Dopo l’apocalisse. Action post-apocalittico ambientato in un mondo devastato da una tempesta solare, con Dave Bautista nel ruolo di un ex soldato diventato cacciatore di tesori.
Sky Cinema Action, ore 21:00 – 12 Soldiers. Film d’azione ispirato a una missione militare avvenuta dopo gli attentati dell’11 settembre.
Sky Cinema Family, ore 21:00 – Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi. Film per famiglie con al centro un ragazzo solitario e un fantasma coinvolti in un’avventura fantastica.
Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Sotto attacco. Action drama con Stephen Dorff, costruito intorno a tensioni personali, conflitti e scelte difficili.