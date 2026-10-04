Ingorgo è una serie comedy italiana del 2026 disponibile su Prime Video. Diretta dagli YouNuts! e composta da sei episodi, è l’adattamento italiano della serie spagnola Atasco. Un blocco stradale al calare della sera imprigiona migliaia di automobilisti e fa emergere storie, segreti e conflitti.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Ingorgo

La regia è del duo YouNuts!, formato da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo; la sceneggiatura è di Daniela Delle Foglie. La serie è prodotta da Garbo Produzioni in collaborazione con Prime Video e riunisce un ampio cast comico e corale.

Il format deriva dalla comedy spagnola Atasco, ma sposta il caos del blocco stradale nel contesto italiano. La narrazione procede per storie parallele: l’ingorgo è il punto fisso che tiene insieme personaggi che altrimenti non si incontrerebbero mai.

La serie sfrutta il traffico come una situazione banale che diventa sempre più assurda. All inizio ogni automobilista pensa alla destinazione mancata; in seguito l attesa obbliga tutti a improvvisare, chiedere aiuto a sconosciuti e fare i conti con persone dalle quali avrebbero preferito tenersi lontani. La coppia in crisi non può più evitare una conversazione rimandata, la famiglia deve gestire tensioni interne e le suore incontrano un contesto distante dalle loro abitudini. La banda di ladri vede complicarsi un piano che dipendeva dalla puntualità e dalla possibilità di muoversi senza essere notata. La struttura corale passa da un auto all altra e fa convergere piccoli problemi privati in un unica giornata fuori controllo.

Dove è girata Ingorgo?

La storia è ambientata su una grande arteria stradale italiana, trasformata in un unico spazio narrativo. Auto ferme, carreggiate e zone di servizio diventano il luogo in cui i personaggi sono costretti a incontrarsi.

Trama di Ingorgo

Una coppia in crisi, una famiglia, due suore, una banda di ladri e molte altre persone restano bloccate senza sapere quando potranno ripartire. La coda trasforma un contrattempo ordinario in un palcoscenico di incontri inattesi, rivalità e situazioni grottesche.

Con il passare delle ore gli automobilisti non possono più limitarsi ad aspettare dietro un volante. Devono gestire fame, urgenze, affari che rischiano di saltare e rapporti personali già in difficoltà. Il blocco mette ogni personaggio davanti alla scelta tra mantenere una versione comoda di sé e rivelare ciò che stava cercando di nascondere.

La serie sfrutta il traffico come una situazione banale che diventa sempre più assurda. All inizio ogni automobilista pensa alla destinazione mancata; in seguito l attesa obbliga tutti a improvvisare, chiedere aiuto a sconosciuti e fare i conti con persone dalle quali avrebbero preferito tenersi lontani. La coppia in crisi non può più evitare una conversazione rimandata, la famiglia deve gestire tensioni interne e le suore incontrano un contesto distante dalle loro abitudini. La banda di ladri vede complicarsi un piano che dipendeva dalla puntualità e dalla possibilità di muoversi senza essere notata. La struttura corale passa da un auto all altra e fa convergere piccoli problemi privati in un unica giornata fuori controllo.

Ingorgo, spoiler finale

La prima stagione porta ogni gruppo a fare i conti con ciò che il blocco stradale ha costretto a rimandare o a nascondere. Quando la coda finalmente comincia a sciogliersi, le auto ripartono ma gli incontri nati durante l’attesa hanno cambiato le priorità di molti protagonisti.

Il finale usa la ripresa del traffico come un ritorno alla normalità soltanto apparente: coppie, famiglie e complici della banda di ladri devono affrontare fuori dalla carreggiata le conseguenze delle rivelazioni emerse nell’ingorgo. È la chiusura coerente con una comedy in cui il contrattempo diventa la lente sulle vite degli altri.

Cast di Ingorgo