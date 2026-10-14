Canale 5 punta ancora una volta su Il Volo. Il trio, infatti, mercoledì 14 ottobre è in onda dalle ore 21:25 circa con la prima puntata di Il Volo Uno per tutti.

Il Volo Uno per tutti, tre serate speciali

Il Volo Uno per tutti è un progetto che nasce dell’idea creativa di Michele Torpedine. La società che ha curato l’organizzazione e la produzione è la FriendsTV, mentre chi ha firmato la regia è Luigi Antonini.

La trasmissione è articolata in tre prime serate. Esse, salvo improvvise modifiche di programmazione, andranno in onda sull’ammiraglia del Biscione per altrettante settimane nel prime time del 14, 21 e 28 ottobre. Inoltre è possibile seguire lo show anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

Al centro del progetto ci sono i ragazzi de Il Volo, ovvero Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Le tre serate-evento sono ambientate nella prestigiosa location di Palazzo Te, a Mantova.

La novità legata alla conduzione

Rispetto ai precedenti speciali realizzati su Canale 5 da Il Volo, la novità è che gli artisti si cimenteranno nell’inedito ruolo di conduttori. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, infatti, si alterneranno al timone di ciascuna delle tre serate, affiancati da volti celebri del mondo della televisione italiana. Per la prima puntata, al timone dello show ci sono Piero e Amadeus, con quest’ultimo che dunque è ancora protagonista di uno show del Biscione dopo aver esordito pochi giorni fa nel cast fisso di responsabili artistici nel talent Amici.

Al centro de Il Volo Uno per tutti c’è la grande musica, sia la classica che quella contemporanea. Il trio di artisti, infatti, accoglie sul palco numerosi ospiti, dando vita a duetti, collaborazioni, performance inedite e reinterpretazioni di grandi brani, spesso originando degli incontri tra generazioni e mondi musicali differenti.

Il Volo Uno per tutti, gli ospiti della prima puntata

Durante la prima puntata de Il Volo Uno per tutti ci sono diversi ospiti. Spazio, in primis, ad artisti che con i loro brani hanno fatto la storia della musica italiana, ovvero Fiorella Mannoia e Riccardo Cocciante. A seguire, i protagonisti accolgono sul palco Elisa, Mahmood e Alex Britti, che hanno la possibilità di eseguire alcune delle canzoni più amate del loro vasto repertorio. Infine è previsto il coinvolgimento del cantante Roberto Colella, che a maggio ha rilasciato il suo primo album di brani inediti dal titolo Ce sta sempre ‘na via.