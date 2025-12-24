Mercoledì 24 dicembre, su Canale 5, è in onda lo speciale Il Volo Incanto di Natale. Sulla rete ammiraglia del Biscione, dunque, la Vigilia di Natale è ancora in compagnia del trio.

Il Volo Incanto di Natale, il concerto dall’Arena 8888 di Sofia

I protagonisti di Il Volo Incanto di Natale, dunque, sono i tre giovani artisti Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto. Il gruppo, fondato nel 2009, è uno dei più conosciuti a livello internazionale. Con all’attivo pezzi incisi in inglese, tedesco, spagnolo e in varie altre lingue, hanno venduto oltre 22 milioni di dischi ed hanno firmato delle partecipatissime tournée mondiali.

Il Volo Incanto di Natale non si svolge in Italia, bensì in Bulgaria. L’intera manifestazione, infatti, è ambientata nella suggestiva Arena 8888 di Sofia, capace di ospitare oltre 12 mila persone.

Brani natalizi mischiati alle canzoni del trio

Nel corso di Incanto di Natale, i protagonisti Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sono accompagnati dall’orchestra e da un coro ed eseguono numerosi brani. In primis vi sono i tradizionali canti natalizi sia italiani che internazionali, fra cui Astro del Ciel, Silent Night, Bianco Natale e Feliz Navidad.

Il trio, in un vero e proprio concerto, alternano tali canzoni ad altre del loro repertorio, a partire da Grande Amore. Si tratta del singolo più noto del gruppo, con il quale, nel 2015, ha vinto il Festival di Sanremo ed ha ottenuto il terzo posto all’Eurovision Song Contest. Altre canzoni che sicuramente sono presenti nella scaletta di Il Volo Incanto di Natale sono Musica che resta e Capolavoro, con le quali hanno partecipato, classificandosi terzi ed ottavi, ai Festival di Sanremo del 2019 e 2024.

Il Volo Incanto di Natale, la regia è di Luigi Antonini

Il Volo Incanto di Natale è una produzione originale della Friends TV, che lo ha realizzato con la collaborazione di Il Volo Srl. L’idea dalla quale ha preso spunto lo show, invece, è di Michele Torpedine. La regia televisiva è di Luigi Antonini. Il concerto, oltre che in tv, è visibili anche in streaming su Mediaset Infinity.

Canale 5, per la terza volta negli ultimi quattro anni, ha deciso di affidare la prima serata della Vigilia di Natale ad Il Volo. Lo scorso anno era andato in onda Il Volo Natale ad Agrigento, che aveva ottenuto ottimi ascolti. L’ammiraglia Mediaset, infatti, era risultata essere la rete più vista della serata, intrattenendo 3 milioni di persone con il 22,7% di share.