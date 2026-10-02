Venerdì 2 ottobre, su Real Time, va in onda la quarta puntata di Bake Off Italia 2026. La trasmissione è proposta dalle ore 21:20 circa.

Bake Off Italia 2026 quinta puntata, il ritorno di Clelia D’Onofrio

Alla conduzione di Bake Off Italia torna, anche questa settimana, la comica e imitatrice Brenda Lodigiani. Quest’ultima ha il compito, come sempre, di guidare i concorrenti rimasti in gara fra le tre prove dello show: la creativa, la tecnica e quella a sorpresa. A giudicare gli aspiranti pasticceri ci sono Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Ai tre si unisce Iginio Massari, protagonista nello show esclusivamente per la prova tecnica.

Il titolo della puntata è Bake Off Royal. L’appuntamento prevede che durante le tre prove siano realizzati esclusivamente dei dolci nati come omaggi a grandi Re e Regine del passato. Per l’occasione, nel tendone di Villa Borromeo d’Adda fa il suo ritorno Clelia D’Onofrio, giornalista che per dieci anni, fino al 2023, ha fatto parte del cast fisso della trasmissione.

La prova tecnica

A Bake Off Italia del 2 ottobre si parte con la prova creativa dedicata alla Principessa Sissi, icona di bellezza e simbolo di ribellione. I pasticceri devono cucinare la Torta Sissi, composta da tre strati di cake al cioccolato intervallati da una confettura di ribes e marzapane ai mirtilli. Sopra, come copertura, c’è la pasta di zucchero bianca con delle violette candite. Gli sfidanti possono modificare a loro piacimento la ricetta, ma devono mantenere i medesimi ingredienti del dolce originale.

Iginio Massari, nella prova tecnica della quinta puntata di Bake Off Italia, costringe i concorrenti a cucinare la Pastiera Napoletana. Un dolce complesso, che secondo la leggenda è riuscito nell’impresa di far sorridere, per la prima volta, Maria Teresa D’Asburgo, la consorte di Re Ferdinando II di Borbone. La preparazione, simbolo della cucina campana, consiste in uno scrigno di frolla con un ripieno morbido di ricotta, grano cotto nel latte e canditi. Il tutto profumato con acqua di fiori d’arancio e decorato con sette strisce di pasta frolla. Per accompagnare il dolce i concorrenti devono preparare anche una crema inglese con pepe rosa.

Bake Off Italia 2026 quinta puntata, la prova a sorpresa

La quinta puntata di Bake Off Italia 2026 termina con la prova a sorpresa, dedicata alla Regina Elisabetta II. Quest’ultima amava il cioccolato e così ai protagonisti è chiesto di creare da zero una torta in cui il cioccolato sia il protagonista. Ogni dolce deve avere almeno cinque strati, con una parte di biscotto all’interno. Inoltre, devono essere usati tutti i tre tipi di cioccolato: il fondente, il bianco e quello al latte. Luca, che indossa il grembiule blu, può sfruttare il suo vantaggio: passare dieci minuti con Knam per ricevere consigli sull’ideazione del suo dolce.