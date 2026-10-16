Venerdì 16 ottobre prende il via la 7° giornata di Serie A. Di seguito vi sveliamo la programmazione tv, che prevede la messa in onda di tutti gli incontri solo su DAZN e di tre in co-esclusiva su Sky.

Serie A 7° giornata, gli anticipi

La 7° giornata di Serie A inizia il 16 ottobre, quando dalle ore 20:45 è previsto il fischio di inizio del faccia a faccia che coinvolge il Frosinone e il Sassuolo. Entrambe le compagini cercano il ritorno alla vittoria dopo aver ottenuto rispettivamente una sconfitta e un pareggio durante l’ultimo turno.

Sabato 17 ottobre, alle 15:00, il Napoli di Massimiliano Allegri è a caccia del quarto risultato utile consecutivo in campionato nella trasferta contro il Venezia. Tre ore più tardi, dalle 18:00, tocca all’Inter campione in carica, impegnata allo Stadio Dall’Ara di Bologna.

Su Sky la giornata inizia alle 20:45, quando la Roma di Gian Piero Gasperini affronta allo Stadio Olimpico il Genoa.

Serie A 7° giornata, il resto del turno

Domenica 18 ottobre la 7° giornata è protagonista alle 12:30 circa con la partita Udinese-Lecce. Alle 15:00 la Fiorentina cerca i tre punti, necessari per abbandonare la zona bassa della classifica, in casa contro il Como, che invece ha ottenuto un pareggio e una sconfitta nelle ultime due uscite.

A partire dalle 18:00, sia Sky che DAZN trasmettono ai propri abbonati lo scontro molto atteso con protagoniste il Milan, quinto e ancora imbattuto, e l’Atalanta, a caccia di continuità dopo la vittoria nell’ultimo turno che ha interrotto una striscia negativa di tre sconfitte consecutive. Alle 20:45, solo su DAZN, è possibile seguire lo scontro tra la Juventus e la Lazio, con i biancocelesti determinati a difendere la prima posizione.

La 7° giornata di Serie A giunge al termine lunedì con gli ultimi due posticipi. Alle 18:30 il Cagliari, quarta e sorpresa della stagione, affronta la trasferta contro il Monza. Alle 20:45, infine, sia Sky che DAZN propongono l’incontro tra il Parma e il Torino.

I telecronisti

Questi i commentatori scelti da Sky in vista della 7° giornata.

Roma-Genoa: Compagnoni e Gobbi;

Compagnoni e Gobbi; Milan-Atalanta: Borghi e Montolivo;

Borghi e Montolivo; Parma-Torino: Massara e Minotti.

Di seguito, invece, i commentatori che sono stati scelti da DAZN per raccontare tutto ciò che avviene nelle partite del turno.