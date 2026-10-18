Sabato 17 ottobre, su Canale 5, è andata in onda la terza puntata di Tu Si Que Vales 2026. Di seguito vi sveliamo ciò che è successo durante l’appuntamento, condotto da Elisabetta Canalis con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Tu Si Que Vales 2026 terza puntata, il Lyp-Sinc

Nella terza puntata di Tu Si Que Vales 2026 si è svolta la gara del Lyp-Sinc, nella quale i quattro giudici si sono esibiti affiancati da altrettanti volti celebri del mondo dello spettacolo italiano. A giudicare, oltre a Belen Rodriguez, era presente Gigi Marzullo. La vittoria è andata a Sabrina Ferilli e Lino Banfi, con l’attore che a stento ha trattenuto le lacrime di commozione. I due hanno portato sul palco un medley di hit di TonyPitony e Bobby Solo.

Al secondo posto si sono fermati J-Ax e Maria De Filippi che hanno interpretato Iva Zanicchi e Orietta Berti in Romagna Mia. Terzo posto per Gabriel Garko e Rudy Zerbi, che hanno portato sul palco Jovanotti e Luca Carboni con Ci vuole un fisico bestiale. Fuori dal podio le due versioni di Mick Jagger firmate da Pierluigi Pardo e Paolo Bonolis. Quinto e ultimo posto per Francesca Chillemi e Luciana Littizzetto, sul palco con le imitazioni di Elodie e Gaia sulle note di Chiamo io chiami tu.

Eletti dei nuovi finalisti

Per quanto riguarda la gara vera e propria, nella terza puntata di Tu Si Que Vales sono stati protagonisti Andrea e Gaia Del Principe, padre e figlia che hanno duettato con Vivo per lei e Shallow. La giuria popolare si è espressa con il 100% dei voti favorevoli e la giuria ha deciso di mandare i concorrenti direttamente in finale.

Punteggi molto alti anche quelli dell’artista circense Battulga Battogtokh e di Gianmarco ed Ermanno, diventati creator sui social in seguito a un periodo difficile della loro vita. Entrambi hanno ottenuto il 97% dei consensi positivi della giuria popolare, oltre ai 4 sì dei giudici. Tutti voti positivi dai giudici anche per il mentalista Fraser Penman e i performer The Giants, in grado di ricevere il 96% dei voti dalla giuria popolare, e per la crew di ballo Fabulous Sisters, premiata con il 91% dei giudizi.

Sono riusciti a superare le audizioni con i 4 vales dei giudici e la maggioranza dei voti positivi della giuria popolare la ballerina Chiara Sergi, l’artista Anna Dangerous, l’acrobata Nicolas Teusa e l’attore Utka Gavuzzo.

Tu Si Que Vales 2026 terza puntata, gli ascolti

Anche nella terza puntata, Tu Si Que Vales ha confermato gli ascolti più che positivi. Lo show, infatti, ha divertito poco più di 3 milioni e 300 mila spettatori, con una share del 24,4%. Nell’ultima parte, denominata Buonanotte, gli spettatori tenuti incollati alla tv erano circa un milione e mezzo, con una share del 23%.