Domenica 18 ottobre si festeggia un importante anniversario televisivo. Bontà Loro, trasmissione che ha rivoluzionato il piccolo schermo introducendo il genere del talk show, festeggia il 50esimo compleanno.

Bontà Loro 50esimo compleanno, un programma con le parole protagoniste

Lunedì 18 ottobre del 1976, sulla rete ammiraglia della Rai alle ore 22:40, in quella che all’epoca era considerata già la seconda serata, debuttava Bontà Loro, primo vero titolo televisivo appartenente al genere del talk show. Un programma che, in un’epoca dominata dal varietà, era pressoché rivoluzionario. Nelle dirette non c’era spazio per le grandi sigle, le performance canore o le imitazioni. Le uniche protagoniste erano le parole pronunciate da una serie di ospiti molto diversi fra loro. Nato da un’idea di Angelo Guglielmi, la conduzione era di Maurizio Costanzo, giornalista che negli anni a seguire sarebbe diventato il padre del talk show grazie al Maurizio Costanzo Show.

Bontà Loro si contraddistingueva per una coreografia minimal. D’altronde, in un format incentrato sulle parole non erano necessarie particolari decorazioni. Nello studio c’erano solamente una finestra (che veniva chiusa all’inizio di ogni puntata per dare l’idea di un luogo intimo in grado di trattenere le confidenze), un orologio a cucù che scandiva il tempo, le poltrone degli ospiti e lo sgabello del conduttore.

Due edizioni che fecero la storia

Bontà Loro rimase in onda per due anni, fino alla primavera del 1978, per poi trasformarsi prima in Acquario e poi in Grand’Italia. Nelle due stagioni in onda, Maurizio Costanzo accolse nello studio grandissimi esponenti della politica, della cultura e dello spettacolo italiano, da Tina Anselmi a Luciano De Crescenzo, passando per Marcello Mastroianni, Eugenio Scalfari e Mike Bongiorno. Per la prima volta in tv, inoltre, a Bontà Loro andò in onda una intervista in diretta a un Presidente del Consiglio italiano, che all’epoca era Giulio Andreotti.

Nel 2010, Maurizio Costanzo tornò in Rai e puntò ancora una volta su Bontà Loro, intitolandolo prima Bontà sua – Incontro fra contemporanei, poi con il classico Bontà Loro. Il responso Auditel, tuttavia, non fu dei migliori e così, nel 2011, il format venne cancellato in modo definitivo.

Bontà Loro 50esimo compleanno, lo speciale di Rai Storia

In occasione del 50esimo compleanno di Bontà Loro, la Rai ha deciso di realizzare un omaggio al programma proponendo un’antologia. Essa è trasmessa su Rai Storia a partire dalle ore 13:10 circa, quando sono riproposti alcuni dei momenti più significativi del format. Anche su Rai Teche è presente una significativa collezione di filmati legati alla storia di Bontà Loro. Fra i contenuti più interessanti c’è la prima intervista televisiva alla stilista Marta Marzotto, in onda nel ’77, e la storica puntata nella quale Costanzo riuscì a riunire Pippo Baudo, Corrado e Renzo Arbore.