Sabato 10 ottobre procede, con la seconda puntata, l’edizione 2026 di Tu Si Que Vales. Lo show è proposto su Canale 5 in prima serata, a partire dalle ore 21:30 circa, prendendo il via subito dopo la fine dell’appuntamento quotidiano con il game show La Ruota della Fortuna.

Tu Si Que Vales 2026 seconda puntata, gli ascolti del debutto

In occasione del debutto della scorsa settimana, Tu Si Que Vales ha confermato l’ottimo successo negli ascolti. Il format, infatti, ha tenuto compagnia a poco più di 3 milioni e 400 mila spettatori, con una share che ha toccato il 25,5% e che è scesa al 25,2% nell’ultimo segmento della serata denominato Buonanotte.

Alla conduzione della trasmissione è confermata Elisabetta Canalis, che ha debuttato in tale ruolo sette giorni fa, e Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, che invece sono oramai degli habitué dello show, nel quale hanno debuttato nel 2017.

La giuria

I grandi protagonisti di Tu Si Que Vales, anche nella seconda puntata, sono i giudici. In tale ruolo ci sono Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Paolo Bonolis e Rudy Zerbi. I quattro hanno il compito di valutare ogni performance, dichiarando se secondo loro vale o non vale. Il loro giudizio può essere confermato o ribaltato dalla giuria popolare, ovvero 100 spettatori selezionati che devono valutare l’esibizione. Qualora il talento ottenesse il 100% dei pareri positivi dalla giuria popolare, inoltre, i giudici hanno la possibilità di mandare il concorrente in questione direttamente in finale. A presiedere la giuria popolare torna Sabrina Ferilli.

Allo show, come da tradizione, partecipano una serie di protagonisti che mettono in mostra una vasta selezione di talenti. Si tratta di persone provenienti da ogni parte del mondo che si cimentano in esibizioni canore, di ballo e di magia. Inoltre, presenziano anche dei comici, degli attori e degli acrobati, oltre che ospiti desiderosi di far conoscere alla vasta platea di Canale 5 la loro storia.

Tu Si Que Vales 2026 seconda puntata, il Lyp-Sync

Nella seconda puntata di Tu Si Que Vales torna la gara del Lyp-Sinc. Si tratta di una serie di performance nelle quali ogni giudice canta, in playback, celebri brani del mondo della musica nazionale e internazionale. Al loro fianco ci sono degli ospiti, dei volti celebri del giornalismo, dello sport, del cinema e della televisione italiana. In qualità di giudice del lyp-sinc è presente in studio Belen Rodriguez, che per anni ha partecipato alla trasmissione come conduttrice.