Lunedì 19 ottobre, su NOVE, va in onda una nuova puntata di Little Big Italy. La trasmissione è proposta dalle ore 21:20 circa.

Little Big Italy 19 ottobre, protagonista Barcellona

Alla conduzione di Little Big Italy torna lo chef Francesco Panella, che anche questa settimana va a caccia dei migliori ristoranti italiani. Le telecamere, il 19 ottobre, raggiungono Barcellona, ovvero una delle città della Spagna più visitate dai turisti, compresi quelli italiani.

A Barcellona, il padrone di casa incontra tre concorrenti, italiani espatriati che a turno accompagnano il presentatore e gli sfidanti nel locale che loro considerano il migliore. Nel locale è gustato un menù formato da tre portate: quella del concorrente che ha scelto il locale, quella del ristoratore e la voglia fuori menù di Panella. Al termine di ogni pasto sono assegnati dei voti all’esperienza complessiva e il ristorante che avrà ottenuto il punteggio più alto sarà il vincitore.

In gara Gaia ed Enza

A Little Big Italy del 19 ottobre partecipa, in primis, Gaia. Milanese legata alla Calabria, vive da sette anni a Barcellona dove lavora come Community Manager per un’azienda che offre esperienze gastronomiche in tutto il mondo. Anche a causa della sua attività lavorativa, dunque, Gaia è una grande conoscitrice nonché appassionata della cucina italiana. In vista della partecipazione odierna allo show la concorrente ha scelto di puntare tutto sul ristorante Antichi Sapori De Angelis, un locale che punta tutto sulla cucina calabrese.

La seconda concorrente di Little Big Italy di oggi è Enza. Da quattro anni vive nella città catalana, ma le sue origini sono della provincia di Salerno. Nella vita si occupa di sales operations e afferma: “Qui a Barcellona ho trovato tanta comunità. Io faccio parte della compagnia teatrale italiana e così ho esaudito un sogno di quando era bambina“. Il suo ristorante del cuore è Zia Carolina.

Little Big Italy 19 ottobre, chi è l’ultima concorrente

Infine, nel corso di Little Big Italy del 19 ottobre è protagonista Benedetta. Originaria della Liguria, regione alla quale è molto affezionata, lavora per una multinazionale e racconta: “Sono arrivata a Barcellona nel 1998 con l’allora mio fidanzato, nel frattempo diventato marito. Ci siamo innamorati della città e siamo ancora qui“. Ha due figli ed è impegnata come volontaria per aiutare gli animali in difficoltà. Si definisce “esigente” in cucina e ha scelto di portare Panella a Pappa e Cittì, un luogo dove si sente come se fosse a casa.