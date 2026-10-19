Il pubblico chiede una seconda possibilità per Teo Bok e Timothée Bonnardel. La conduttrice potrebbe puntare proprio su di loro per i due XPass, ma i nomi non sono ancora ufficiali.

A X Factor 2026 cresce l’attesa per i due XPass di Giorgia. Dopo le Last Call, gli spettatori tornano a discutere delle eliminazioni e delle possibili scelte della conduttrice. Tra i nomi invocati dal pubblico ci sono Teo Bok e Timothée Bonnardel, due artisti diversi che potrebbero trovare nel ripescaggio l’occasione per riaprire il proprio percorso.

Per il momento si tratta di un’ipotesi. Nessun annuncio ufficiale conferma che saranno loro a tornare sul palco. Esistono però elementi che rendono interessante questa possibilità: da una parte le reazioni all’esclusione di Teo, dall’altra l’apprezzamento già manifestato da Giorgia nei confronti di Timothée.

X Factor 2026, come funzionano gli XPass di Giorgia

La novità può cambiare il destino di due aspiranti concorrenti esclusi dalle selezioni. Giorgia ha a disposizione due XPass, con i quali offrire un’altra opportunità ad altrettanti artisti rimasti fuori dalle squadre.

Attenzione, però: i due prescelti non diventeranno automaticamente concorrenti dei Live. Durante la prima diretta di giovedì 22 ottobre, sarà il pubblico attraverso il televoto a stabilire chi potrà continuare la gara. Il posto disponibile è soltanto uno. Il regolamento illustrato sul sito ufficiale di X Factor.

La conduttrice individua quindi i due talenti da riascoltare, mentre agli spettatori spetta la scelta conclusiva. Una formula che rende particolarmente interessante il sostegno raccolto dagli esclusi: chi ha contestato un’eliminazione potrebbe avere la possibilità di esprimere la propria preferenza con il voto.

Teo Bok, le richieste del pubblico dopo l’eliminazione

Teo Bok è uno dei nomi sui quali Giorgia potrebbe puntare. La sua esclusione dalla squadra di Francesco Gabbani ha suscitato proteste sui social, dove diversi spettatori hanno sottolineato le sue qualità e contestato la decisione del giudice.

Alle Last Call il cantante ha affrontato Uptown Funk, mettendo insieme voce, movimento e beatbox. Una proposta che gli ha permesso di mostrare quanto la presenza scenica sia centrale nel suo modo di esibirsi.

Un eventuale ripescaggio consentirebbe di verificare proprio questo aspetto: come saprebbe utilizzare le proprie capacità nella dimensione dei Live, fra assegnazioni settimanali e confronto con il televoto.

L’ipotesi di un XPass per Teo, dunque, ha una ragione artistica oltre al sostegno dei fan. Il suo percorso ha lasciato aperta la curiosità di scoprire quali altre possibilità avrebbe potuto esprimere sul palco del programma.

Timothée Bonnardel, perché Giorgia potrebbe sceglierlo

Accanto a Teo Bok, un altro nome da considerare è Timothée Bonnardel. Nel suo caso, a sostenere l’ipotesi c’è anche un precedente che riguarda direttamente la conduttrice.

Alle Audizioni il giovane francese, che vive a Forlì, si era presentato al pianoforte con Ne me quitte pas di Jacques Brel. La sua voce profonda aveva colpito Giorgia, la cui reazione era stata mostrata dalle immagini del backstage.

Quell’apprezzamento rende plausibile immaginare che la conduttrice possa aver pensato a lui per una seconda occasione. Non rappresenta una conferma della scelta, ma è un elemento concreto dal quale partire per formulare una previsione.

Timothée porterebbe al possibile confronto una proposta diversa da quella di Teo: un’interpretazione più raccolta, nella quale il timbro e l’atmosfera hanno un peso particolare. Il suo eventuale ritorno permetterebbe di capire come questa sensibilità potrebbe svilupparsi nella fase in diretta.

XPass di Giorgia: l’ipotesi Teo Bok e Timothée al primo Live

Teo Bok e Timothée Bonnardel potrebbero quindi essere i due artisti scelti da Giorgia. Il primo darebbe seguito a una delle esclusioni che hanno fatto discutere il pubblico; il secondo ritroverebbe una conduttrice già colpita dalla sua interpretazione alle Audizioni.

Se l’ipotesi fosse confermata, gli spettatori si troverebbero davanti a due modi differenti di affrontare il palco: l’energia e la versatilità di Teo, la profondità vocale e interpretativa di Timothée.

L’attesa resta concentrata sull’annuncio dei nomi. Giovedì 22 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, scopriremo se Giorgia avrà deciso di offrire proprio a loro la possibilità di tornare in gara.