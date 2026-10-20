Lunedì 19 ottobre, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e di seguito vi sveliamo ciò che è accaduto. Due concorrenti, durante la diretta, sono divenuti candidati all’eliminazione.

Grande Fratello Vip 19 ottobre, Giulia contro Valeria

Alla conduzione del GF Vip torna, come di consueto, Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. La showgirl Valeria Marini, che aveva minacciato di abbandonare la Casa nell’ultimo appuntamento, ha rassicurato tutti e ha ammesso di essere tornata in forma. La showgirl, tuttavia, ha attirato non poche critiche da parte delle altre inquiline, soprattutto Giulia, che ritiene che con lei si possa andare d’accordo solamente se le si dà ragione. Un’accusa che è stata rigettata al mittente, con la showgirl che si è detta convinta del fatto che la cantante sia interessata a “mettere zizzania“.

In seguito, la padrona di casa ha approfondito la spaccatura nella Casa fra i veterani e i giovani. Questi ultimi hanno evidenziato come i colleghi passino gran parte del loro tempo a parlare male. Marina, appartenente al gruppo dei veterani, è convinta che i ragazzi e le ragazze dello show sono “inconsistenti”.

Il risultato del televoto

Nella diretta del 19 ottobre non sono mancate le sorprese. Megan ha potuto riabbracciare la mamma, mentre Carmen ha incontrato, dopo diverso tempo, il suo primo amore Luigi. Poi Ilary Blasi ha comunicato l’esito del televoto: il pubblico a casa ha punito Jonathan, che ha ricevuto solamente il 17,1% delle preferenze ed è diventato, così, un candidato alla prossima eliminazione.

Durante lo show, i concorrenti hanno dovuto fare i nomi di coloro che si espongono di meno nelle dinamiche del format. I più votati sono risultati essere Jonathan, Giacomo e Carmen. Di conseguenza è stato aperto un televoto flash fra Carmen e Giacomo (l’esperto di moda è stato escluso in quanto già candidato all’eliminazione). Il meno votato è risultato essere proprio l’uomo, divenuto il secondo candidato all’eliminazione.

Grande Fratello Vip 19 ottobre, chi è finito in nomination

La lunga diretta del Grande Fratello Vip del 19 ottobre è terminata con le nomination. I concorrenti hanno scelto di sottoporre al giudizio del pubblico Roncaccia, Guendalina, Megan, Marina e Andreas, che si aggiungono ai già citati Jonathan e Giacomo. Nel corso della prossima puntata, prevista venerdì nel prime time della rete ammiraglia, il partecipante che ha raccolto meno voti dal pubblico è definitivamente eliminato.