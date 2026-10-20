L’eclissi del cuore è un film televisivo romantico del 2026, diretto da Michael Robison e proposto da Tv8. Il titolo originale è The Stars Between Us e la durata è di circa 84 minuti. I protagonisti sono Sarah Drew e Matt Long, interpreti di una giornalista e di un professore di astronomia che conservano il ricordo di un incontro avvenuto sette anni prima.

Un’eclissi solare aveva fatto incrociare le loro strade, senza lasciare il tempo di conoscersi davvero. Una seconda occasione astronomica li riporta nello stesso luogo, ma ritrovarsi si rivela più complicato del previsto. Fra ambizioni professionali, contrattempi e amicizie, il racconto accompagna due persone che devono recuperare fiducia nelle proprie possibilità prima di dare spazio a un nuovo amore.

Regia, produzione e protagonisti del film L’eclissi del cuore

La regia è firmata da Michael Robison, mentre la sceneggiatura è di Tim Huddleston. La produzione coinvolge Front Street Pictures e Hallmark Media, con Charles Cooper come produttore. La fotografia è curata da William McKnight, il montaggio da Saeed Vahidi e le musiche da Mikel Hurwitz. Il film appartiene alla programmazione romantica Hallmark e unisce il tema delle seconde opportunità a una vicenda ambientata nel giornalismo televisivo.

Sarah Drew interpreta Kim Gallagher, una donna divorziata che cerca di riprendere la propria carriera, mentre Matt Long è Malcolm Brooks, docente appassionato di divulgazione scientifica. Donna Benedicto e Noah Paul interpretano Claire e Travis, amici dei protagonisti. Il loro avvicinamento costituisce una seconda linea sentimentale e crea collegamenti fra due gruppi che continuano a sfiorarsi senza riconoscere il legame che li unisce.

Dove è girato L’eclissi del cuore

Le riprese sono state realizzate nella Columbia Britannica, in Canada, fra Victoria e Vancouver. Queste località sostituiscono gli scenari americani della storia. In particolare, Victoria offre gli spazi urbani utilizzati per ricreare l’atmosfera della cittadina raggiunta dai personaggi per l’evento astronomico. La lavorazione si è svolta nell’estate del 2025.

L’ambientazione narrativa principale è invece Carbondale, nell’Illinois, dove Kim e Malcolm tornano in occasione dell’eclissi. La distinzione è essenziale: la città americana appartiene alla vicenda, mentre il set canadese costruisce materialmente il suo contesto. Chicago e l’Arizona identificano inoltre le vite professionali separate dei protagonisti, rispettivamente legate a una redazione televisiva e all’insegnamento.

Trama di L’eclissi del cuore

Sette anni prima, Kim incontra Malcolm durante un’eclissi. Lei è un’appassionata di astronomia, lui sta approfondendo gli studi scientifici e parla del cielo con un entusiasmo contagioso. La conversazione lascia un’impressione forte a entrambi. Tuttavia, sono già impegnati sentimentalmente e si separano senza scambiarsi nomi e recapiti. Quel breve momento resta così un ricordo sospeso.

Nel presente Kim è divorziata, ha una figlia e lavora per una televisione di Chicago. Desidera diventare reporter, ma un precedente blocco davanti alla telecamera pesa sulla sua credibilità. Quando si presenta la possibilità di seguire l’eclissi a Carbondale, si propone per l’incarico. Con lei partono Claire, amica e operatrice esperta, e Reed, un produttore inesperto che deve ancora imparare a gestire il lavoro sul campo.

Anche Malcolm raggiunge Carbondale. Ora insegna astronomia in Arizona e vorrebbe sottoporre il proprio manoscritto al celebre dottor Longford. Lo accompagna Travis, un collega che insegna cinema. Mentre Claire e Travis si conoscono e si avvicinano, Kim e Malcolm continuano a mancarsi per pochi istanti. Persino una festa in maschera complica il riconoscimento invece di favorirlo.

Le difficoltà organizzative mettono sotto pressione Kim e Reed. La giornalista deve affrontare l’insicurezza, gli errori della squadra e la concorrenza di un altro reporter. Il rapporto con Reed migliora quando smettono di trattarsi come un ostacolo reciproco e iniziano a collaborare. L’intervista a Longford diventa allora un’occasione decisiva: il servizio potrà raggiungere un pubblico nazionale.

Come finisce L’eclissi del cuore: il finale spiegato

Il giorno dell’eclissi, Longford non arriva in tempo per l’intervista. Malcolm viene chiamato a sostituirlo e si ritrova davanti a Kim durante la diretta televisiva. I due riconoscono finalmente la persona incontrata sette anni prima. Terminato il collegamento, si parlano e si baciano: presi dal loro ricongiungimento, finiscono per perdere proprio l’eclissi che li aveva riportati nello stesso luogo.

Longford arriva successivamente, apprezza l’intervento televisivo e accetta di esaminare il manoscritto di Malcolm, offrendo anche un possibile contatto con il proprio agente letterario. Invita entrambi al suo podcast. Nel collegamento conclusivo Malcolm esprime il desiderio di trascorrere con Kim anche la prossima eclissi. Il finale avvia dunque la loro relazione e apre una possibilità professionale concreta per entrambi.

Cast di L’eclissi del cuore