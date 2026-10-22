Giovedì 22 ottobre, su NOVE, debutta la nuova edizione di Comedy Match. La trasmissione è proposta in prima serata, a partire dalle ore 21:20 circa.

Comedy Match 22 ottobre, chi è la conduttrice

Lo show Comedy Match arriva, il 22 ottobre, al traguardo della quarta edizione. Il format è una produzione originale della società Banijay Italia, che ha lavorato per conto della Warner Bros. Discovery. Gli autori che lavorano alla nuova stagione del programma sono Alessio Parenti, Luciano Federico, Maurizio Giambroni, Mattia Odoli e Marco Silvestri.

Nessuna variazione è prevista per quel che riguarda la conduzione. La padrona di casa è la comica Katia Follesa, che guida la trasmissione sin dalla prima stagione. La quarta edizione sarà quella più lunga. Sono ben nove, infatti, le puntate previste, in onda per altrettante settimane su NOVE nel prime time del giovedì.

Il regolamento

Non cambia il regolamento che scandisce ogni appuntamento di Comedy Match. Allo show partecipano una lunga serie di comici, che durante le settimane si alternano sul palco. I protagonisti sono divisi in due squadre, ognuna delle quali è formata da quattro concorrenti.

Essi danno il via a una serie di sfide incentrate sulle diverse sfumature della comicità, che mettono alla prova il talento dei concorrenti. La caratteristica che viene maggiormente richiesta ai partecipanti è quella dell’improvvisazione. I partecipanti, infatti, sono chiamati a realizzare sketch e gag senza sapere prima il tema al centro della discussione.

Al termine delle manche il pubblico a casa deve esprimere la propria preferenza e la squadra vincente ottiene un punto. Ogni squadra può utilizzare, solamente una volta per puntata, un jolly, che permette a un componente di effettuare un’esibizione per provare a convincere gli spettatori. La partita termina con il gioco finale della Comedy Battle, che assegna tre punti e il cui esito finale può essere determinante per la vittoria della puntata.

Comedy Match 22 ottobre, il cast

È decisamente molto folto il cast di comici presente nel corso delle nove puntate della nuova edizione di Comedy Match. Rispetto alla passata edizione tornano, in primis, Andrea Pisani, Scintilla, Angelo Pisani, Federico Basso e Gianluca De Angelis. Altre conferme riguardano Giulia Vecchio, Maria Di Biase, Debora Villa, Sergio Friscia, Alessandro Betti e Andrea Perroni. Fra le new entry della nuova edizione c’è Gigi Rock, in passato nel cast di show come Quelli che il calcio e Colorado e che da anni partecipa agli sketch di Nino Frassica.